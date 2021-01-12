Землетрясение магнитудой 5.0 зарегистрировано в Тихом океане у берегов Камчатки. Сейсмособытие произошло в ночь на 12 января. Эпицентр находился в 73 километрах к югу от столицы полуострова.Землетрясение произошло в 00:56 часов по местному времени. Очаг сейсмособытия находился на глубине 61 километра. Об этом сообщается на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.- Были зафиксированы подземные толчки силой до двух-трех баллов в столице региона, - рассказали «КП» в сейсмостанции «Петропавловск».В Единой диспетчерской службе Петропавловска-Камчатского добавили, что подземные толчки аналогичной силы ощущали жители Вилючинска и Елизово. Разрушений и жертв нет, угроза цунами не объявлялась.