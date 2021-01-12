Как сообщили в региональном минздраве, на краевом штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции было принято решение на праздник Крещения обойтись без омовений в открытых купелях.- Такое предложение озвучила глава регионального Роспотребнадзора. Члены штаба инициативу поддержали, - отметили в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Решение связано с непростой эпидобставнокой по коронавирусу. Отмечается увеличение тяжелых случаев COVID-19, есть тенденции к заполняемости ковидных коек.Как подчеркнули участники штаба - в палатках, где к омовению готовятся верующие, будет невозможно соблюсти и проконтролировать все санитарные требования. Чуть ранее такое же решение было принято и в Амурской епархии.- Массовое скопление людей в непростой эпидемической ситуации может не самым лучшим образом отразиться на их здоровье, - прокомментировал решение отец Андрей, пресс-секретарь Амурской епархии. - Поэтому и было принято такое непростое решение. Я сам на праздник Крещения Господня окунаюсь в прорубь и считаю это полезным, но в этом году придется воздержаться от массовых купаний.Также священник опроверг распространенное мнение, что в день Крещения вся вода является освященной. По его словам, такой она становится только после того, как в иордань священник окунул крест и прочитал над ней молитву, так что купание в ванной далеко не замена крещенским купаниям.- Я бы посоветовал следующее - в каждом храме будет освящаться вода, совершаться богослужение. Там будет раздаваться всем желающим именно святая вода, и эту святую воду можно просто пить, и этого будет достаточно, - отметил отец Андрей.