Небесная канцелярия решила смилостивиться над хабаровчанами и разнообразить холода несколькими днями потепления. 12 января жители и гости краевой столицы могли ощутить на себе погодный подарок: температура воздуха, хоть и ненамного, но все же была выше обычного - днем до -11 градусов.- Любой сезон года характеризуется какими-то колебаниями температуры, и январь не исключение. В течение месяца столбик термометра не может показывать одинаковое значение. Погода в первой декаде года была ниже на два градуса, сейчас температура воздуха на два градуса выше по отношению к средним многолетним характеристикам, - рассказала Светлана Агеева, начальник гидрометеоцентра.К сожалению, нынешнее январское потепление - временное явление. В Хабаровске относительно не холодная погода с температурами около -20 градусов и чуть ниже сохранится еще пару дней - 13 и 14 января. После ночные температуры снова упадут до -23-27 градусов, дневные составят -16-10 градусов.