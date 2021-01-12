Крупный неопознанный объект заметили очевидцы в небе над Камчаткой рано утром, 11 января. Небесное тело вошло в атмосферу Земли, а затем разрушилось. Завораживающее зрелище попало на видеорегистратор очевидца, а он поделился редкими кадрами с пользователями интернета.Отснятый материал стали изучать специалисты, сигнал о приближении болида зафиксировала инфразвуковая станция в поселке Начики. Оказалось, что на Камчатке решил «погостить» метеороид. Именно так стоит назвать нашего пришельца и не путать с метеоритом. Отличие между ними в том, что метеороид не долетает до земли, тогда как метеорит, наоборот, падает и создает разного рода проблемы, например, может вызвать землетрясение.- Он пролетал над западным побережьем Камчатки примерно в 8:09 часов по местному времени. Он двигался в плотных слоях атмосферы 55 секунд, потом перегрелся и взорвался. Скорее всего, части небесного на землю не попали, - рассказал «КП» Данила Чебров, директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».По предварительной оценке сигнала специалисты вычислили, что диаметр болида был примерно десять метров. Энергия взрыва находилась в пределах одной-пяти килотонн в тротиловом эквиваленте.Жителям Камчатки повезло стать очевидцами подобного явления - столь крупные небесные тела навещают заселенную людьми часть нашей планеты не часто.В социальных сетях пользователи одновременно с восхищением от увиденного шутят: «Это туристы с Марса».- Вы приземлились на территории Камчатского края, температура воздуха -15°. Желаем вам приятного времяпровождения. Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию.- Так, что там дальше по списку? Мумии вроде.- Фейерверк от инопланетян запоздал.