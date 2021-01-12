Это второй матч подряд «Куньлуня РС» и «Амура» и отличная возможность для китайской команды наконец-то сделать что что не удалось в прошлой встрече – дожать «тигров» и забрать два очка у конкурентов.Напомним, что в предыдущей игре «Амур» уверенно лидировал два периода, однако в третьем «Куньлунь» собрался с силами и едва не перевел встречу в овертайм. К счастью, гол Валентина Пьянова в пустые ворота «драконов» не позволил этого сделать. Хабаровчане одержали победу, гости получили четвертое поражение подряд.Обидно, особенно для команды, претендующей на выход в плей-офф. В свою очередь «Амур», так же планирующий заскочить в последний вагон уходящего поезда и во всех матчах наступившего года заработавший очки и в этой встрече планировал получить свое. В двух словах - матч обещал быть жарким. Забегая вперед – он таким и оказался.В первом периоде команды смотрелись равными, даже статистика вышла как под копирку: броски 19-19, броски в створ 11-11, выигранные вбрасывания 12-11, время в атаке 3:14-3:20. Но вот Амуру повезло больше. Защитник «Куньлуня» ошибся, шайба попала к Александру Шарову и тот своего не упустил, открыв счет на 12 минуте встречи.- Я думаю исправимся, время есть - еще сорок минут, - комментирует неудачу Руслан Педан, защитник ХК «Куньлунь РС». – Продолжаем работать все еще впереди. Разница во времени сказывается, было сложновато просыпаться, готовиться, но ничего все в этой ситуации оказываются. Будем так же продолжать играть в свой хоккей и надеюсь это даст результат.Действительно во-втором периоде «Куньлунь» продолжил играть в свой хоккей, а Шаров в свой. И его хоккей оказался сильнее. В результате чуть меньше чем за две минуты после начала двадцатиминутки Александр, играющий к слову сказать в четвертом звене, оформляет дубль. Интересно, что в прошлой встрече именно четвертое звено «Амура» доставило больше всего неприятностей «драконам».А через семь секунд Дмитрий Лугин забрасывает третью шайбу в ворота Дмитрия Шикина. Три -ноль, в матче в котором вы рассчитывали поквитаться с обидчиками – есть от чего выйти из себя. Команды нервничают, удаления идут одно за другим. Сначала площадку покидают Гинек Зогорна и Вячеслав Лещенко оба за грубость, а затем уже Томаш Зогорна сцепился со Спенсером Фу. Хоккей на время уступает место кунг-фу.Драка получилось зрелищной. В заключении Томаш прекрасным броском через бедро уложил оппонента на лед и покинул площадку победителем схлопотав сначала 2 минуты как зачинщик рукоприкладства, затем 5 минут за саму драку и 10 минут дисциплинарного штрафа. Спенсер видимо, как пострадавшая, но не согласная с этим сторона отхватил свои пять минут в штрафном боксе.В третьем периоде страсти продолжали кипеть и опять идет чреда удалений. За восемь с половиной минут до конца встречи «отличился» Валерий Васильев, неожиданно сильно толкнувший соперника на борт – тот схватился за лицо и сразу не смог подняться со льда. Васильев, конечно, извинился, но свои 5 минут получил, поставив команду в не очень удобное положение.Игроки «Куньлуня» воспользовались любезно предоставленной хозяевами площадки возможностью и традиционно сменив вратаря на шестого полевого игрока смогли-таки отыграть одну шайбу. Итог матча - 3:1 в пользу «тигров».- Конечно не хотелось бы в концовке ведя в счете три – ноль получать столько удалений, но я понимаю – эмоции. Игра сегодня была напряженная, все хотели победить и немножко переросло наше напряжение в удаления. Которые нам совершенно были не нужны. Немного игра обострилась, тем не менее мы достойно выстояли, - прокомментировал игру Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур».Это был заключительный матч Амура в домашней серии и сейчас хабаровская команда отправляется в Нур-Султан, где снова скрестит клюшки с казахстанским «Барысом».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Валидола много не бывает: «Амур» в Хабаровске все-таки обыграл «Куньлунь РС» со счетом 5:4. В третьем периоде хабаровская команда пропустила три шайбы, едва не упустив победу (подробнее)- Наказали «барсов»: хабаровский «Амур» взял реванш, обыграв «Барыс» со счетом 5:1. Хабаровская команда провела работу над ошибками (подробнее)- Проиграли по буллитам: хабаровский «Амур» в драматической борьбе уступил «Барысу» со счетом 4:5. Казахстанская команда сумела не только отыграться с 3:1, но довести матч до победы (подробнее)ИНТЕРЕСНОЕ:- Расписание матчей хабаровского хоккейного клуба «Амур» на январь 2021 года. В этом месяце «Амур» проведет всего три матча на выезде (подробнее)