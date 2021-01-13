За минувшие сутки в крае зарегистрировано 302 новых заболевших коронавирусом. Выздоровели 409 человек. Тяжелых пациентов 62, все они находятся на искусственной вентиляции легких, три человека умерли.В крае с начала пандемии зарегистрирован 38881 случай заражения COVID-19. Справились с опасной инфекцией 34266 пациентов. Сейчас 4408 человек получают лечение, из них в стационаре 1980, амбулаторно - 2428 жителей региона. Коронавирус стал причиной смерти 207 человек.За прошедшие сутки больше всего заболевших выявили в краевой столице - 116 человек, в Комсомольске-на-Амуре - 36, в Хабаровском районе - 72, в Амурском и Бикинском районах по два случая, в Ванинском районе - один заболевший за сутки, в Нанайском районе - 36 человек, в Комсомольском районе - один, в Вяземском - 34 и в Советско-Гаванском районе - два заболевших.В ведомстве напоминают, что несмотря на снятие некоторых ограничительных мер в регионе продолжает действовать масочный режим. Это значит, что, заходя в общественный транспорт, находясь в магазинах и других общественных местах, необходимо носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.