В Хабаровском крае на сегодняшний день сортируется не более 15 процентов всех коммунальных отходов. Основная часть мусора распределяется на крупных предприятиях, а вот с раздельным сбором у населения пока не очень. Чтобы переломить эту ситуацию и заинтересовать жителей края рассортировывать бытовые отходы самим, краевое правительство решило поддержать людей деньгами.- Мы планируем развивать тему раздельного сбора мусора возле многоквартирных домов. Для этого будем максимально использовать возможности экономического стимулирования людей. В этом году также будем создавать хорошие условия для коммерческих организаций, готовых развивать переработку отходов в крае. Для этой сферы деятельности будет создана грантовая система поддержки. Мы хотим заинтересовать предпринимателей и дать им реальную поддержку от органов власти, - сообщил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.В какой форме будут стимулировать людей, пока не уточняется. Как вариант: можно взять на вооружение опыт других стран. К примеру, не так давно в некоторых городах Прибалтики установили новые контейнеры для раздельного сбора. Сортируя и сдавая отходы правильно, можно сразу же получить несколько евро из специального, встроенного в контейнер, мини-банкомата.