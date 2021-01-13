Четверо обычных парней в Хабаровске оказались аферистами. Парням всего по 19 и 20 лет, а они уже придумали незаконную схему заработка, которая включала в себя обман, вымогательство и грабежи. Искали жертв студенты в интернете.БУДУТ МОЛЧАТЬПознакомилась будущая организованная преступная группа в одном из городских техникумов. Двое из членов банды уже были знакомы с криминальным миром - их судили за кражи. В 2020 году парни решили зарабатывать деньги путем вымогательств и разбоев. Для этого ОПГ вышла в интернет.Площадками для поиска жертв стали сайты знакомств, где они искали гомосексуалистов. Члены банды создавали анкеты, представлялись парнями нетрадиционной сексуальной ориентации и заманивали мужчин к себе домой якобы для секса. Жертвы ничего не подозревали и клевали на наживку.В квартире гостя обычно встречал один парень, остальные члены ОПГ прятались и снимали встречу. Когда компромата собиралось достаточно, бандиты в масках выходили из укрытия и начинали шантажировать находящегося в шоке гостя. Молодые люди грозились всем рассказать об ориентации жертвы, за молчание просили разные суммы.ПРОСЧИТАЛИСЬУпиваясь своей властью, парни несколько месяцев издевались над людьми. Жертв, которые отказывались идти на поводу у вымогателей, били, а деньги и ценности отнимали силой. За все время ОПГ обогатилась на 260 тысяч рублей, жертвами преступников стали 27 человек.Члены банды были уверены, что ни один из попавшихся в их сети мужчин не пойдет в полицию. Тогда жертве пришлось бы раскрыть все карты. Однако вымогатели просчитались: 14 потерпевших написали аналогичные заявления в полицию.Оперативники взяли банду фактически с поличным. «Пожалуйста, не бейте меня», - говорили шантажисты в момент, когда их укладывали на пол бойцы ОМОНа. Полицейские провели масштабную работу и собрали неопровержимые доказательства, которые указывают на причастность обвиняемых к совершению вымогательств, грабежей и разбоев. Общий объем уголовного дела составил 13 томов. На допросах члены банды плакали.- Расследование уголовного дела по статьям «Вымогательство», «Грабеж» и «Разбой» окончено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу. До вынесения приговора трое обвиняемых будут находиться под стражей, а четвертый под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.Парням грозит до 15 лет лишения свободы.