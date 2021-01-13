С вопиющим нарушением прав маломобильных граждан столкнулась жительница Хабаровска, когда попыталась пройти в туалет в одном из торговых центров. Ватерклозет для инвалидов был завален принадлежностями для уборки: швабрами, тряпками и дезинфицирующими средствами. Кроме этого, в помещении было очень грязно – по всей видимости, уборщики его использовали как склад.- Решила посетить туалет для маломобильных граждан и столкнулась с табличкой «Идет уборка, приносим свои извинения». Решила постучать и попросить сходить в туалет. Но на стук никто не среагировал, после чего я открыла дверь и увидела, что свет был выключен, и никто там не делает уборку, там полная антисанитария. Везде грязь, унитаз грязный, так как сливают грязную воду и не моют туалет, там хранят всё что угодно, по сути, это не туалет, а склад. Везде грязь, тряпка грязная, полы грязные, унитаз снаружи и внутри грязные, замка на двери нет. В туалет невозможно сходить. Ужас просто, - делится впечатлением от увиденного хабаровчанка Светлана.Неудивительно, что технические работники решили использовать туалет как свой рабочий кабинет. Вероятно, по их логике, раз санузлом редко пользуются, значит, его можно превратить в склад с грязью и нечистотами. А для острастки самых любопытных повесить предупреждающую табличку.