За минувшие сутки в крае зарегистрировано 307 новых заболевших коронавирусом. Выздоровели 356 человек. Тяжелых пациентов 64, все они находятся на искусственной вентиляции легких. Три человека умерли, сообщают в министерстве здравоохранения края.В крае с начала пандемии зарегистрировано 39188 случаев заражения COVID-19. Справились с опасной инфекцией 34622 пациента. Сейчас 4356 человек получают лечение, из них в стационаре 1902, амбулаторно - 2454 жителя региона. Коронавирус стал причиной смерти 210 человек.За прошедшие сутки больше всего заболевших выявили в краевой столице - 227 человек, в Комсомольске-на-Амуре - 36, в Хабаровском районе - 19, в Амурском районе - два случая, в Бикинском один, в Ванинском районе - девять заболевших за сутки, в Нанайском районе - три человека, в Комсомольском районе - пять, в Верхнебуреинском - три и в районе имени Полины Осипенко - два человека с подтвержденным диагнозом.В ведомстве напоминают, что несмотря на снятие некоторых ограничительных мер в регионе продолжает действовать масочный режим. Это значит, что, заходя в общественный транспорт, находясь в магазинах и других общественных местах, необходимо носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.