О том, что в девятиэтажной «панельке» по улице Белорусской горит квартира на втором этаже, пожарным сообщили соседи. Люди отмечали Старый Новый год, когда почувствовали запах дыма выскочили на лестничную клетку и позвонили в службу спасения. По их словам, сильного задымления в подъезде не было, так что эвакуировать никто не стал.Как отметили в региональном МЧС вызов на пульт дежурного поступил в 3 часа 5 минут 14 января, а через восемь минут на место происшествия уже прибыло первое пожарное подразделение. Когда разведчики зашли в горящее помещение, то обнаружили совсем небольшой пожар - горели вещи на площади в 10 квадратных метров - и пятерых человек, как будто уснувших.- Сильного задымления в квартире и в подъезде не наблюдалось. Эвакуация не проводилась, - сообщила Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Уже через полчаса пожар был локализован, а еще через двадцать минут полностью потушен. Пострадавших передали бригаде скорой помощи.К сожалению, люди погибли. На место были вызваны специалисты краевого следственного управления, задача которых - установить точную причину смерти. Также в злосчастной квартире работают и сотрудники Госпожнадзора, пытаясь выяснить, почему возник пожар.- В квартире были обнаружены тела супругов, двух их малолетних детей, а также отца погибшей женщины, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. - По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, с участием следователей-криминалистов проводится осмотр, изымаются предметы и вещи, имеющие значение для дела.Также в следственном комитете отметили, что дадут оценку действиям или бездействию работников системы профилактики, отвечающих за безопасное проживание несовершеннолетних. Хотя, по предварительным данным, семья на учете не состояла. Проверкой органов профилактики займутся и в прокуратуре Индустриального района.- В квартире от удушья погибли пять человек. Сотрудниками пожарно-спасательной части среди погибших обнаружены двое детей: мальчик в возрасте одного года и девочка в возрасте восьми лет, - подчеркнули в надзорном органе. - Прокуратурой проводится проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.Также в прокуратуре сообщили, что скорее всего предварительной причиной возникшего возгорания стало неосторожное обращение с огнем, хотя рассматриваются и иные версии. Дом электрифицирован и газовых плит там нет.