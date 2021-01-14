Ледовую переправу – одну из двух в районе, соединяющую Николаевск-на-Амуре и село Подгорное находящееся на другом берегу реки. Ледовая дорога была освидетельствована инспекторами и принята в эксплуатацию всего несколько дней назад, а сегодня на ней произошло уже первое происшествие – под лед ушла груженая фура.- Автомобиль провалился под лед в десятом часу утра, - рассказал Роман Сапун, старший государственный инспектор инспекторского отделения ГИМС по городу Николаевску-на-Амуре и Николаевскому району Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю. – Фура не дошла до берега буквально километр. К сожалению, глубина в этом месте составляет около 3 – 4 метров, так что машина сразу погрузилась в воду почти по кабину.К счастью, водитель вовремя сориентировался и успел выскочить из автомобиля, так что в происшествии пострадали только груз, и машина которой он управлял.- В настоящее время проводится проверка по данному факту. По предварительным данным, причиной мог стать перегруз машины и превышение допустимой грузоподъемности, - уточнил Роман Сапун.Переправа была рассчитана на автомобили до 16 тонн весом, а провалившаяся под лед груженная фура была явно тяжелее – считают специалисты. Как бы то не было происшествием занимаются инспекторы, которые и должны будут установить истину. Пока же движение по ледяной дороге закрыто, связь между населенными пунктами осуществляется по второй переправе, расположенной неподалеку.Как отмечают в МЧС сейчас на территории Хабаровского края открыты 13 ледовых переправ. Четыре в районе имени Полины Осипенко, по две в Охотском, Хабаровском, Николаевском районах и по одной в Верхнебуреинском, Амурском районах и городе Хабаровске.- Всего же этой зимой собственниками подано 40 заявок на освидетельствование переправ. Все проверенные ледовые переправы безопасны и соответствуют установленным законодательством требованиям и нормам, - отметили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.В ведомстве предупреждают что не стоит форсировать водную преграду невзирая ни на что. В случае появления промоин, воды на поверхности, трещин, лучше обождать пока ледовую дорогу приведут в нормативное состояние.