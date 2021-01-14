Мы уже сообщали, что в панельной девятиэтажке, расположенной в Индустриальном районе Хабаровска по улице Белорусской, погибли пятеро человек - трое взрослых и двое малолетних детей, годовалый мальчик и восьмилетняя девочка. Предварительная причина смерти - удушье. Теперь в правительстве Хабаровского края со ссылкой на пожарных поделились причиной, по которой могло возникнуть возгорание, унесшее сразу несколько жизней.- По предварительной версии, озвученной пожарными, люди могли задохнуться в дыму от тлеющего матраца, на котором спал один из пожилых жильцов квартиры, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края. - Возможно, человек курил, а затем заснул, не потушив окурок, что стало причиной возгорания. Остальные члены семьи тоже спали и невольно стали жертвами грубого нарушения правил пожарной безопасности.Сейчас в правительстве региона собирают внеочередное заседание комиссии по ЧС, на котором совместно с администрациями районов будут выработаны меры по снижению количества возгораний в жилье и случаев гибели людей - об этом распорядился Михаил Дегтярев.- Также врио губернатора Хабаровского края поручил в кратчайшие сроки разобраться в причинах инцидента, унесшего жизни пяти человек, - отметили в ведомстве.Напомним, что о пожаре в квартире на втором этаже многоэтажного панельного дома сообщили очевидцы. Меньше 10 минут потребовалось пожарным для того, чтобы прибыть на место происшествия и приступить к тушению.В квартире были обнаружены пятеро человек. Трое взрослых: отец, мать, отец матери и двое маленьких детей. Все они не подавали признаков жизни. Все усилия реаниматологов вернуть людей к жизни не увенчались успехом - врачи констатировали смерть от удушья.Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», на месте работают следователи, криминалисты и сотрудники прокуратуры Индустриального района. В том числе будет проверена и работа сотрудников службы профилактики, которые должны были следить за условиями проживания малолетних детей.