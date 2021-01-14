Несмотря на несомненные успехи в борьбе с коронавирусом, мир еще не победил его полностью. В Хабаровском крае, например, после новогодних каникул зафиксировали прирост заболевших. Так что удаленная работа и учеба пока остаются для нас реальностью.Для качественного дистанционного обучения необходимы две составляющие: педагогическая (учитель и образовательная платформа, качество контента на которой не вызывает сомнений) и техническая. Насколько у нас все хорошо по этим двум пунктам?Платформа для онлайн-обучения Preply провела исследование, направленное на изучение 32 стран. Эксперты помимо прочего проанализировали данные о национальных цифровых инфраструктурах, рынке онлайн-обучения и доступе к компьютерам.Оказалось, что российский рынок не насыщен онлайн-курсами: 182 отечественных курса в категории высшего образования против девяти с лишним тысяч в США. Доступ к компьютерам есть менее чем у половины населения. Немного остроту проблемы снижают смартфоны, но если прослушать лекцию или посмотреть видео с мобильного устройства можно, то пройти тестирование - нет. К тому же маленький экран провоцирует проблемы со зрением.Скорость загрузки мобильного интернета в среднем по России составляет 22 Мбит/сек, для сравнения - в Канаде этот показатель превышает 71 Мбит/сек. Словом, есть куда расти.- Мы убеждены, что электронное обучение имеет большой потенциал улучшить образовательные возможности во всем мире, - заявил Кирилл Бигай, генеральный директор Preply. - Пандемия коронавируса продемонстрировала нам, что доступ к электронному образованию распределяется неравномерно, однако существуют широкие возможности начать инвестировать в цифровую инфраструктуру, так необходимую для национального перехода к онлайн-обучению. Это исследование позволяет выявить тот масштаб, в котором показан доступ учащихся к адекватным цифровым инструментам и ресурсам.Студенческое сообщество в целом по России - это двадцать восемь миллионов (!) человек. Добавьте сюда школьников, взрослых, желающих повысить уровень квалификации или приобрести новую специальность. В Хабаровском крае работают 12 вузов, свыше тридцати колледжей, школ, гимназий и лицеев - без малого четыре сотни. Парадокс, но при таком явно высоком спросе стоимость занятия у онлайн-репетитора (академического часа) в разы ниже очного - 250 рублей в среднем.Конечно, онлайн-обучение не может полностью заменить живое общение с педагогом, особенно если речь идет об учениках первых-пятых классов. Но в том, что дистанционное обучение в умелых руках может принести огромную пользу всем участникам образовательного процесса, сомневаться уже не приходится.