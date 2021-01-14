Частный сектор Хабаровска в районе улицы Хинганская завалили горами мусора. На площади в несколько «соток» находятся многотонные скопления строительных и бытовых отходов. Основная версия несанкционированной мусорной свалки – планомерный захват дополнительных земель. Жильцы района уже окрестили полигон «мусорной крепостью». Экологи бьют тревогу – горы отходов растут с каждым днем.Свалка расположилась на участке земли недалеко от речки Гнилая Падь. Очевидцы говорят, что с осени на место методично приезжали грузовики и отгружали строительный мусор. Как итог – образовался целый вал из обломков кирпичей, бетонных плит и арматуры.- Хаотично свалка начала расти в новогодние праздники – одновременно со строительным мусором здесь начали появляться и бытовые отходы. Это может говорить о том, что местные жители сами выбрасывали здесь пакеты с мусором, - говорит эколог, руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров. – Изначально саму свалку можно назвать организованной. Видимо, в перспективе владелец участка хотел таким образом расширить свою территорию, то есть утрамбовать строительный мусор и может даже построить что-то на этом месте.Часть отходов уже попали в русло реки, протекающей неподалеку. С наступлением тепла и таянием льда на реке есть вероятность паводка.- Анализ обращений в Экодозор за 2020 год показал, что многие жители частного сектора в целом находчивы и предприимчивы: за вывоз отходов не платят, канализационные стоки отправляют в канаву, отходы жгут на участках или вывозят в соседний лесок. Частный бизнес - автомойки, сервисы, скотобойни и фермы давно облюбовал эти земли, располагаясь на участках физлиц. Сегодня у муниципалитетов отобрали большинство полномочий по контролю. Максимальный штраф полторы – три тысячи рублей за несоблюдение правил благоустройства не способен повлиять на ситуацию, - резюмирует Владимир Сидоров.Экологический надзор направил уведомления во все необходимые инстанции. На месте уже побывали представители краевого правительства и мэрии.