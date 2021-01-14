Это для обычных людей новогодние праздники почти отпуск, а для спасателей долгая и напряженная пора полная разнообразных и не всегда приятных сюрпризов. Мало кто из сотрудников спасательного ведомства не загадывает себе вместо подарка у Деда Мороза – спокойного дежурства, но такие подарки они получают очень редко. Практически никогда.Вот и в этот Старый Новый год сотрудникам Магаданского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России пришлось дважды выезжать для того, чтобы у других праздники прошли без потерь и огорчений.- 13 января к нам обратилась женщина, которая вернулась с работы домой, но не смогла попасть в собственную квартиру, - рассказали в Магаданском филиале. - Женщина утверждала, что в квартире должны находиться двое детей — семилетняя девочка и её старший брат. Но на стук в дверь и звонки на мобильный телефон никто не отвечал. Женщина очень беспокоилась и просила о помощи.На вызов выехали спасатели дежурной смены прихватив с собой лестницу-трехколенку. Как знали, что пригодится. Именно по ней и пришлось подниматься в окно второго этажа. Как рассказали в службе с семилетней девчушкой было все в порядке – она крепко спала, а вот ее старший брат куда-то отлучился пока сестренка видит сны.Надо ли говорить, как удивилась девчонка, когда через окно в квартиру полезли Деды Морозы в спасательной форме. Дверь открыли, изнутри запустив наконец-то измучившуюся от волнения женщину домой. Попало ли братцу, когда он вернулся история умалчивает. Но здесь скорее всего без вариантов, но исключительно в воспитательные целях.Второй вызов поступил в три часа ночи 14 января. По предварительной информации, девушка сидела на подоконнике пятого этажа и пугала прохожих своим показным бесстрашием.- Прибыв на место, спасатели, действительно, обнаружили девушку, свесившуюся из окна, - поделились спасатели. - Оставаясь под открытым окном, сотрудники попытались отвлечь её разговором, стали беседовать с ней. Тем временем, один из спасателей направился в подъезд, к двери квартиры. К счастью, всё завершилось благополучно. В квартире проснулись товарищи девушки, схватили её за одежду и втащили в квартиру.Как утверждают очевидцы скорее всего экстрималка была не совсем трезва. И хотя визуально никаких травм и повреждений у нее не было, девушку все-таки передали для осмотра вызванной бригаде скорой помощи.