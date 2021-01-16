В Хабаровске в последнее время серьезно похолодало, да так что без теплой одежды на улице находиться попросту опасно для жизни. На этом фоне поступок водителя автобуса буквально отобравшим шапку у ребенка не сумевшего заплатить за проезд и выгнавшим 14-летнюю школьницу на мороз выглядит по настоящему диким.К тому же сумма, которую задолжала девочка явно не астрономическая – 30 рублей. За смену такое маршрутное такси собирает в несколько сотен раз больше. Однако факт остается фактом, который буквально вывел из себя мать девочки, когда та узнала о произошедшем.Все началось с того, что 14-летняя девочка отправилась в гости к тетке. Ехать до места назначения было всего ничего, могла бы пройтись пешком, но опять же – похолодало. Только подъезжая к остановке девочка полезла в карман и обнаружила что деньги случайно оставила дома. С кем не бывает? Но несовершеннолетний ребенок не взрослый который может и карточкой заплатить.Девочка отдала перевозчику все что нашла в карманах и извинилась. Однако узнав, что полной оплаты не будет водитель маршрутки вышел из себя, накричал и в счет оплаты отобрал копеечную вязаную шапочку сорвав ее с головы девочки. Удовлетворенный мужчина сел за руль закрыл двери и отправился дальше по маршруту.До дома, где жила родственника было не далеко, но поступок взрослого мужчины очень возмутил мать школьницы. И не шапку, скорее всего ей было жалко – женщина не могла понять, как так можно было поступить с ребенком? Немедля мать написала заявление в полицию.Между тем, о поступке водителя узнали в социальных сетях города. Пользователи негодуют. Одним жалко школьницу: «Девочка одна в автобусе была? Почему никто не заступился и не доплатил копеечные 30 рублей? Дети часто деньги теряют и забывают, всегда им помогаю», - пишет одна из пользователей соцсетей. «Со здорового мужика шапку бы не дёрнул!» - дополняет ее другой.Другие встают на сторону водителя: «История безобразная, но... как всегда есть нюансы... Подростку четырнадцать лет, то есть совершенно нормально отдает отчёт своим действиям. Итак, мало, кто из нас садится в транспорт, не проверив наличия денег. Если такое произошло, то всегда (в большинстве случаев можно договорится с водителем). Можно было, например, позвонить тете, чтобы она подошла к остановке с деньгами, можно было отдать деньги водителю, когда он поедет обратно, да и действительно, договорится с кем-нибудь из пассажиров, чтобы оплатили проезд, а деньги перечислить позже на номер телефона. Но несчастная растерялась...и потом, давно пора уже водителям брать плату не на выходе, а на входе в ТС».Ситуацией заинтересовались и в региональном следственном комитете. Следователи отреагировали на удивление жестко, возбудив уголовное дело по очень серьезной статье.- Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ – грабеж, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. - В настоящее время личность водителя автобуса установлена. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Также в рамках расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. В любом случае, даже если следователи переквалифицируют статью жадный водитель сухим из воды уже не выйдет.