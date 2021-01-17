В поликлинике №7 Хабаровска, расположенной в районе ДОС, после ремонта установили скамейки, которые можно назвать не иначе как «пыточные». Цельнометаллические конструкции в духе лучших экземпляров советского периода оказались очень неудобными и холодными, на них невозможно сидеть.- Это какое-то издевательство, после ремонта поставили вот это, даже не знаю, как назвать. Мне надо было закрыть больничный, но из-за очереди пришлось ожидать пять часов. Все это время я просидела на этих скамейках. Есть ощущение, что застудила почки. Это металлические трубы, очень холодные, ужасно неудобные. Как сидят бедные пенсионеры и маленькие дети, не представляю, - рассказала хабаровчанка Елена Захарова.Скамейки – не единственное, чем недовольны посетители поликлиники. Согласно одному из популярных сайтов, где люди оставляют отзывы о работе медучреждений, поликлиника №7 представлена не в самом лучшем качестве. Посетители жалуются на работу регистратуры, длительное ожидание приема, бытовые проблемы. Но есть и положительные отзывы, например, о профессионализме некоторых врачей. Кстати, металлическими скамейками уже заинтересовался краевой минздрав, организована проверка.