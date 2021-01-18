Дикая история с конфликтом ребенка и водителя маршрутки в Хабаровске получила продолжение. Напомним, что 12 января 14-летняя школьница ехала в автобусе. Подъезжая к своей остановке, девочка обнаружила, что ей не хватает денег на оплату проезда. Растерянный ребенок подошел к водителю, но шофер отказался входить в положение и сорвал со школьницы вязаную шапку.ПЛАТИ ШАПКОЙОля (имя изменено - прим. ред.) отправилась к тете. В Хабаровске похолодало, поэтому школьница решила поехать на автобусе. Подъезжая к своей остановке, девочка полезла в карман и остолбенела: деньги на проезд остались дома. Растерянная Оля пошла «сдаваться» водителю.Ребенок отдал шоферу все, что было в карманах, но нужной суммы так и не набралось. Водителя такой поворот событий возмутил: он накричал на Олю и сорвал с ее головы вязаную шапочку. Перевозчик остался доволен, выдворил девочку из автобуса, закрыл двери и был таков. Униженной школьнице пришлось идти с остановки по морозу (в Хабаровске было -14 градусов с небольшим ветром) без головного убора.Маму девочки поступок беспринципного водителя возмутил до глубины души. Не копеечную шапочку ей было жалко - женщина не могла понять, как так можно было поступить с ребенком? Не медля, мать написала заявление в полицию.ДИЗЛАЙК ОТ СОЦСЕТЕЙНовость моментально облетела все местные странички в социальных сетях. Пользователи разделились на два лагеря: одним жалко девочку, другие встают на сторону водителя.- У меня другой вопрос: куда пассажиры смотрели? Не могли помочь ребенку, вступиться за нее?- Прежде чем заходить в автобус, девочка, нужно удостовериться, что у тебя есть деньги. И ознакомься с законом за безбилетный проезд. Уже не пять лет.- А если деньги выпали ? Ведь и у взрослого человека такое может случиться.- А это уже грабеж средь бела дня, судить таких надо, ребенка грабить надумали.ОФИЦИАЛЬНОЗа дело взялись следователи, они отреагировали на удивление жестко. На водителя завели уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Шофера задержали.- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Также в рамках расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, - прокомментировал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.Расследование продолжается. Наказание по вменяемой статье - до семи лет колонии.