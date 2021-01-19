В рабочем поселке Лососина 17 января стая дворовых собак вышла на охоту. В качестве добычи голодные псы выбрали косулю. Дикую козу собаки загнали на лед Татарского пролива, где едва не убили.Дело в том, что косули плохо передвигаются по льду - ноги разъезжаются, и животное падает. Стая собак находится в выигрышном положении и атакует зверя. Если бы не очевидцы, которые позвонили в МЧС, дикая коза была бы съедена дворовыми псами.Перепуганная косуля пыталась спрятаться под скалами у берега поселка. Прибывшие на место инспекторы отогнали собак и изъяли дикую козу из естественной среды обитания. Этим инспекторы спасли жизнь животному.- Косуля была жива, мы загрузили ее в мешок. Подъехала машина, и мы отвезли животное в общедоступные охотничьи угодья Советско-Гаванского района и выпустили на свободу, - рассказал Александр Полоумов, государственный инспектор КГКУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края».Ран на косуле не обнаружено.