В Хабаровске и пригороде осмотрели строящиеся социальные объекты. Инспекция во главе с министром строительства побывала на площадках будущей детской поликлиники в Прибрежном микрорайоне, инфекционного корпуса детской краевой клинической больницы имени Пиотровича, а также в детском саду в селе Гаровка-2.Все объекты строятся с привлечением денег федеральной казны в рамках национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение». Москва выделила краю около 1,3 миллиарда рублей на строительство, в том числе - 420 миллионов на 2021 год.ПОЛИКЛИНИКА В «ПРИБРЕЖНОМ»Четырехэтажная детская поликлиника должна закрыть потребность микрорайона в медицинских услугах. Учреждение рассчитано на 400 посещений в смену.Поликлиника возводится в рамках федеральной программы «Стимул». Согласно ей, регион вводит жилые квадраты, российская казна выделяет деньги на строительство социальных объектов. Стоимость поликлиники в «Прибрежном» - порядка 1,2 миллиарда рублей, возводится учреждение на условиях софинансирования.- Половина из этих средств уйдет на строительство, вторая часть будет потрачена на оборудование поликлиники. Федеральные деньги освоены почти в полном объеме, оставалось порядка 15 миллионов рублей. Предполагаем, что в течение января - февраля эти средства подрядчик нагонит и выйдет на положенные темпы, - сказал Андрей Чекулаев, министр строительства Хабаровского края.Коробку здания планировалось достроить до начала зимы, но помешала пандемия коронавируса - темпы возведения замедлились. Войти в график рабочие должны в январе. Сейчас на стройплощадке работают около 100 человек.- До конца февраля планируем завершить все монолитные работы. На нижних этажах здания начинаем отделочные работы. Завершить строительство планируем до конца года, ориентировочно в октябре, - сообщил Григорий Тороян, директор подрядной организации ООО «Капторстрой».Планируемая дата сдачи поликлиники - вторая половина 2022 года.ДЕТСКИЙ САДЖители села Гаровка-2 нуждаются в детском саде не меньше, чем «Прибрежный» в поликлинике. Учреждение позволит закрыть потребность не только местных родителей, но селян из Гаровки-1 и Ракитного.Двухэтажный детский сад достроен полностью - работы на объекте были завершены несколько дней назад. Учреждение рассчитано на 110 мест. После ввода в строй учреждение будет передано на баланс районной администрации.ИНФЕКЦИОННЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫНовое отделение детской клинической больницы строят больше десяти лет. Процесс и сейчас идет не совсем гладко - рабочие отстали от графика на четыре месяца. По словам Григория Торояна, всему виной незапланированные изменения на цокольном этаже: решили отказаться от насосной станции.Свои коррективы в график внес и коронавирус. Границы закрыты и объект оказался без рабочей силы. Глава подрядной организации посетовал: «Местные на стройку идут неохотно». Сейчас на стройке трудятся 49 человек.- Я прошу мобилизовать трудовые ресурсы на объекте до нормативной численности. Например, вы уже закончили строительство детского сада в Хабаровском районе, возможно, стоит высвободившихся рабочих перевести на этот объект. Здесь должны трудиться как минимум около 100 человек, - распорядился Андрей Чекулаев.МЕНЕДЖЕРОВ ХВАТАЕТНехватка строителей - проблема не только Хабаровского края. Кадров нет из-за того, что рабочие специальности нынче не популярны. Это следствие того, что рабочему персоналу платят мало.- Я подписал обращение в адрес федерального минстроя по внесению изменений в тарифной сетке строительных специальностей. Предлагаем поднять показатель оплаты труда на 40 процентов, - добавил глава краевого минстроя.Таким образом, для выпускника техникума, училища или колледжа минимальная зарплата будет составлять около 42 тысяч рублей. Это позволит сделать рабочие специальности в строительном секторе более популярными.