На столь жестокий поступок женщину, страдающую бредовыми расстройствами, могла спровоцировать ссора с бывшим мужем - предполагают специалисты. Супруги развелись, но продолжают делить жилплощадь, вместе с ними проживает и сын 14 лет.В очередной раз после выяснения отношений с бывшим мужем женщина приказала сыну собираться. Школьник не возражал, по опыту зная, что спорить с матерью, иногда впадавшей в ярость, попросту опасно. Никто не заметил, как она прихватила на кухне нож.Поздно вечером в полицию позвонил муж душевнобольной женщины и сообщил, что она ушла в ночь с ребенком, и он очень беспокоится - как бы чего не вышло. В полиции обещали разобраться. Второй раз звонок последовал уже от школьника.- Перепуганный ребенок слабым голосом рассказал, что он находится раненый на льду, рядом с набережной микрорайона «Строитель», и истекает кровью. Точнее сообщить место он не смог - не было ориентиров, за которые мог бы зацепиться взгляд, - рассказал источник «КП»-Хабаровск».К предполагаемому месту преступления направили наряд патрульно-постовой службы, сотрудник полиции вновь позвонил мальчику и попросил описать подробнее все, что тот видит. Сориентировавшись на местности, наряд нашел раненого школьника и доставил его в больницу.К счастью, проникающих ранений на теле мальчишки не было, только глубокие порезы. Школьник рассказал полицейским, что, когда они вышли из дома и прошли к набережной, мать внезапно набросилась на него с ножом. Скорее всего, нападение было вызвано очередным обострением психического заболевания. По словам ребенка, мать резала не его, а кого-то другого, придуманного ее разыгравшимся воображением, - отметил источник.Женщину задержали. В полиции произошедшее классифицировали как покушение на убийство. Также по данному факту возбуждено уголовное дело в следственном комитете по Хабаровскому краю и ЕАО. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Дожидаться окончания расследования женщина будет в следственном изоляторе.