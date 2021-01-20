Стартовавшая в начале года эколого-просветительская кампания «Дальневосточный интерес: сохранить хвойный лес!» продолжается в зоосаде «Приамурский». Горожане уже сдали сотни елок и не планируют на этом останавливаться. Принимать хвойные деревья будут до 30 января.Сейчас идет очередной этап акции под названием «Вторая жизнь новогодней елки. Участвуй, не стой в сторонке!». Сотрудники зоосада проводят сеансы зоотерапии для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Юным хабаровчанам можно покормить оленей, лосей и коз – они обожают хвойные лакомства! А остальные животные не прочь поваляться на подстилке из небольших веточек и иголок. Зеленые ковры особенно облюбовали кошачьи – тигр, рыси и росомахи.- На сегодняшний день горожане сдали более двух тысяч елок и это не предел! Продолжаем принимать от населения на переработку, делаем хвойные подстилки в вольеры, формируем «завалы» как в природе, разбрасываем щепу для впитывания запаха. На корм пошли только нераспроданные хвойные деревья о предпринимателей – сосны, ели, пихты, - рассказала научный сотрудник зоосада «Приамурский» Алина Таенкова.К акции присоединились и крупные хабаровские компании. Например, на площадке возле одного из торговых центров в густонаселенном микрорайоне организовали специальный пункт приема использованных хвойных. Буквально за несколько часов на месте выросла огромная гора из принесенных елок и пихт.Подобную акцию зоосад проводит каждый год в течение последних лет. Ее цель – не просто накормить животных и создать им определенный комфорт, но и повысить экологическую культуру населения. Ведь многие попросту выставляют отслуживших новогодних красавиц во двор.