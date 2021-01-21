«Филькиной грамотой» назвал хабаровчанин, воевавший на Донбассе, уголовное дело против Михаила Дегтярева

На указателе видны следы от снарядов и пуль - каково было мирным жителям, которые жили под обстрелами? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В светлый праздник Крещения Господня в Киеве состоялось первое судебное заседание по уголовному делу, возбужденному по статье «Финансирование терроризма». Подсудимые - Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, Алексей Диденко, его заместитель, и Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Подробности этого абсурдного дела можете прочитать здесь, напомню кратко: украинским властям не понравилось, что российские либерал-демократы, как и многие неравнодушные россияне, собирали и отправляли гуманитарную помощь жителям Донбасса. Они усмотрели в жесте доброй воли и попытке помочь страдающему мирному населению поддержку терроризма.

Мы нашли очевидца тех событий - знакомьтесь, Олег Ильюк, живет в Хабаровске, руководит поисковым отрядом «Наследие». В 2014-2015 годах был в Луганской народной республике, воевал, сопровождал гуманитарные грузы, помогал вывозить раненых. Так что же в действительности происходило тогда на Донбассе? И кто был получателем гуманитарной помощи?

- Война там была. Не хватало элементарного - еды, одежды, лекарств. Мирные жители страдали, жили в страхе. Нам не хватало шовного материала, лекарств, одежды. Много шло гуманитарных грузов, но некоторые восприняли беду как возможность попиариться, - вспоминает Олег Николаевич. - Я видел потом, как эти грузы оседали в местных магазинах, в аптеках - разворовывали и продавали. До людей не доходила помощь. Но у партии ЛДПР был жесткий контроль. Мне нравилось, что они, пожалуй, единственные не пиарятся, не везут с собой съемочные группы. А молча делают дело, строго следя, чтобы помощь дошла до адресатов.

Олег Николаевич, к слову, тоже был причислен к «террористам», украинские власти объявляли его в розыск через Интерпол. Но его это не тревожит, наоборот, он находит в этом повод для гордости.

- Я когда увидел, в какой компании оказался - с Иосифом Кобзоном, Михаилом Пореченковым, Олегом Газмановым - даже гордиться начал. Вроде как причастен стал к их известности и хорошим делам, - продолжает собеседник. - Про Дегтярева я тогда не слышал, узнал только сейчас, что он тоже свою лепту внес. Все правильно сделал, молодец.

- Что бы вы сказали главе Хабаровского края при личной встрече?

- Я очень хочу лично с ним встретиться. У меня есть несколько проектов, которые пойдут на пользу жителям края. Я занимаюсь патриотическим воспитанием детей и молодежи, об этом бы поговорили. А насчет этого уголовного дела… - Олег Ильюк делает паузу. - Да по барабану! Михаил Владимирович, не обращай внимания, работай дальше, улучшай жизнь в Хабаровском крае. Знающие люди, которые были там и видели все, знают, что это уголовное дело - филькина грамота. Наоборот, сигнал, что твоя совесть, Михаил Владимирович, чиста.