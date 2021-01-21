Судебный пристав в Хабаровске получил взятку квартирами за передачу арестованного имущества «Дальспецстроя»

Когда афера вскрылась, госслужащий попал под уголовное дело по статье «Получение взятки в виде имущества в особо крупном размере» Фото: Мария ЛЕНЦ

Экс-начальник отдела - старший судебный пристав отделения по Центральному району отправится в колонию за взятку. Мужчина должен был передать часть имущества ликвидированного «Дальспецстроя» другой компании. За это с бывшим госслужащим расплатились двумя квартирами.

Инцидент случился 31 марта 2017 года. К тогда еще судебному приставу обратилась фирма ООО «Компания Мастер Фуд». Просьба простая: передать им непроданное арестованное имущество некогда крупного предприятия «Дальспецстрой». Дело в том, что последний задолжал «Компании Мастер Фуд», а выплаты взыскателям делались согласно правилам очередности удовлетворения требований.

Именно эти правила «Компания Мастер Фуд» и предложила нарушить судебному приставу. Плата - две квартиры, их стоимость позже оценили в сумму не менее 5,7 миллиона рублей. У пристава жилплощадь, у «Компании Мастер Фуд» - долгожданное имущество «Дальспецстроя». Когда афера вскрылась, госслужащий попал под уголовное дело по статье «Получение взятки в виде имущества в особо крупном размере».

- Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил подсудимого к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с взысканием штрафа в размере 11,4 миллиона рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в органах ФССП России сроком на девять лет. Квартиры, полученные преступным путем, конфискованы в собственность Российской Федерации, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Что касается людей, которые давали взятку, то они также стали фигурантами уголовного дела. Материалы рассматривает Центральный районный суд Хабаровска.