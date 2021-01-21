В Комсомольске-на-Амуре участковый спас из пожара двух детей, бабушку и собаку Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

О том, что в доме происходит что-то неладное, участковый уполномоченный понял сразу, как только зашел в свой подъезд. Там очень сильно пахло дымом, особенно из-за двери в квартиру, где, как он знал, жила семья с тремя маленькими детьми.

Прислушавшись, полицейский различил детские голоса. Он постучал, потом постучал громче – дверь не открывали, а гарью пахло все сильнее. Тогда участковый позвонил пожарным, в дежурную часть, и принялся выламывать дверь, чтобы помочь тем, кто находился в квартире.

- Пахло горелой синтетикой, - рассказывает Евгений Прима, участковый уполномоченный отдела полиции № 2 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре. – Из-за двери шел едкий дым. Попытался открыть дверь руками – она не поддалась. Тянул на себя, и в какой-то момент, наверное, замок сломался или его открыли, я так и не понял. На пороге стоял мальчик лет девяти. Полураздетый, весь черный. Черный дым валил и из квартиры. Плотность была большая, а освещения в квартире не было, спросил у мальчика: есть кто еще? Тот говорит – брат. Показал на дальнюю комнату.

Вытолкнув ребенка в подъезд, Евгений достал из кармана фонарик и бросился в едкий дым. Свет едва пробивался сквозь гарь, однако полицейскому удалось обнаружить шестилетнего малыша в коридоре и тоже вывести перемазанного в копоти пацана в подъезд. Там он подумал, что навряд ли родители оставили таких маленьких детей одних.

- Спросил у детей – есть кто еще в квартире, - вспоминает Евгений. – Выяснилось, что там еще бабушка. Что делать? Пошел искать бабушку. Там четыре комнаты, квартира очень большая, освещения нет, и с первого раза никого не нашел. Дышать стало нечем, вышел, немного отдышался и пошел снова искать.

В одной из комнат на диване лежала бабушка. Женщина признаков жизни не подавала, однако оказалась жива. Участковый привел старушку в чувства, пенсионерка перепугалась, не могла понять, где она и что происходит. Евгений поднял ее с дивана и вывел на лестничную площадку, к внукам. Но и это не конец спасательной операции. Евгений вспомнил, что у семьи была еще и собака.

- Бойцовской породы, кстати, - улыбается мужчина. – Ни лая, ни звука из квартиры не доносилось, но я на всякий случай решил осмотреть ее еще раз. Одна из комнат была закрыта. Открыл дверь, оттуда еле вышла собака – видать, надышалась дымом. Там же, в этой комнате, как раз и был очаг возгорания. Сам тушить не стал – это был нагревательный прибор, не водой же его заливать.

Как раз когда полицейский вместе с собакой покинули квартиру, приехали пожарные и его коллеги. Полураздетых детей забрали к себе в машину полицейские – греться, а пожарные занялись огнем. Как потом выяснилось, отец многодетного семейства был на работе, а мать отправилась за третьим ребенком в детский сад.

Сам сотрудник полиции свой поступок чем-то героическим не считает – как можно было пройти мимо и не помочь? Но вот у его руководства другое мнение: как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, решением начальника ведомства Евгений Прима будет поощрен.