Контрабанда для шейхов: краснокнижных кречетов пыталась вывезти банда браконьеров с Колымы

Кречеты - относятся к семейству соколиных, занесенных в Красную книгу РФ, как особо ценный вид птиц Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не только золото и рыба интересуют браконьеров в Магаданской области. Краснокнижные соколы-кречеты - еще один способ наживы для контрабандистов. Птиц отлавливают и продают, в основном, в арабские страны. Банда таких дельцов попалась с семью соколообразными на Колыме.

ПТИЦЫ ДЛЯ КОРОЛЕЙ

Кречеты - относятся к семейству соколиных, занесенных в Красную книгу РФ, как особо ценный вид птиц. Их добыча в нашей стране запрещена, но арабские короли, принцы и богатые люди очень ценят этих соколообразных. Особенно диких. Арабы считают кречетов идеальным орудием для соколиной охоты и почитают как символ власти. Заплатить за меткую и быструю птицу шейхи готовы баснословные деньги: от 30 до 50 тысяч долларов. За редких особей отдают порядка 100-200 тысяч долларов. Особый шик – белые самки, их цена может доходить до миллиона долларов.

Двое гостей из Алтайского края и Тюменской области приехали на Колыму в 2020 году. За кречетами мужчины охотились с октября в районе села Тахтоямск. Менее чем через месяц браконьеры поймали семь особей краснокнижных кречетов.

Пойманных птиц контрабандисты перевезли на частном вертолете в пригород Магадана. Далее мужчины должны были ехать на машине до места временного хранения соколообразных.

РАБОТАЕТ ФСБ

Довезти кречетов до места не удалось - по пути браконьеров задержали сотрудники ФСБ по восточному арктическому району. Зачем браконьеры поймали птиц - предстоит выяснить следователям. Отрабатывается версия о том, что краснокнижных соколообразных собирались переправить в одну из арабских стран. Кречетов у контрабандистов забрали и выпустили в дикую природу.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных». В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы, установление всех обстоятельство совершенного преступления, - прокомментировали в пресс-службу СУ СКР по Магаданской области.

Ущерб от действий браконьеров предварительно оценили в восемь миллионов рублей. Кречетов у контрабандистов забрали и выпустили в дикую природу.

Расследование уголовного дела продолжается. Браконьерам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

СПРАВКА «КП»

Кречеты - самые крупные птицы из семейства соколиных - известны как изящные охотники много веков. Упоминание этих соколообразных встречается даже в «Слове о полку Игореве», написанном в XII веке. Обитает кречет в арктических и субарктических климатических зонах Северной Америки, Азии и Европы. Излюбленные места - Алтай, Тянь-Шань, Гренландия, Камчатка, Командорские острова.

Ловят кречетов в основном в период миграции - осенью или зимой. Ловушки пернатых хищников поджидают на побережьях Берингова и Охотского морей, а также на возвышенностях (например, линии электропередачи), куда садятся птицы и высматривают добычу. Силки представляют собой сетку, в которой находится приманка, чаще всего это голубь. Кречет видит добычу, заходит в ловушку и сеть падает на него сверху - птичка поймана.