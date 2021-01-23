Коронавирус в Хабаровском крае: заболеваемость и вакцинация

Носить в обществе маску и соблюдать социальную дистанцию - новые правила хорошего тона Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Пандемия коронавируса в Хабаровском крае выходит на плато, по крайней мере, последнюю неделю число вновь заболевших колеблется на уровне 300 человек, плюс-минус 5-10. По последним данным на утро 23 января, в крае зафиксировано 303 новых случая. Любопытно, что все заболевшие – в Хабаровске (283 человека) и Хабаровском районе (20 человек).

Выздоровели 354 человека, что на 51 больше, чем заболело, и это хорошая тенденция. Однако много тяжелых пациентов – 28 человека находятся на ИВЛ. К сожалению, за сутки было два летальных исхода. Медики напоминают людям, относящимся к группам риска: бережнее относиться к своему здоровью. В крае набирает обороты вакцинация от коронавируса, поэтому, при отсутствии противопоказаний, стоит как можно скорее привиться от ковида. Для формирования коллективного иммунитета в Хабаровском крае число вакцинированных должно составить 650-700 тысяч человек – такую цифру называл Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края. По его словам, задача абсолютно стандартная для системы здравоохранения.

- Мы каждый год проводим вакцинацию от гриппа, поэтому для медиков Хабаровского края привить триста, четыреста, семьсот тысяч человек – довольно обычная задача. Темпы вакцинации зависят сейчас только от объемов поставок в край, - заявил Евгений Никонов, отвечая на вопрос журналиста «КП» - Хабаровск» на пресс-конференции, состоявшейся на этой неделе. – Мы ожидаем, что к середине года достигнем этой цифры.

Каждый день в прививочных пунктах вакцину от коронавируса ставят порядка 400-500 человек. С момента начала кампании число вакцинированных в крае перевалило за пять тысяч. И было бы идеально, добавил зампред, если бы вакцинацию проходили целыми семьями, за исключением детей до 18 лет. То есть все взрослые члены семьи, живущие в одном доме. Так удалось бы еще быстрее сформировать коллективный иммунитет.

Главный инфекционист края Анна Кузнецова на той же пресс-конференции напомнила о необходимости носить маску всем, в том числе прошедшим вакцинацию.

- Чтобы сформировался иммунитет, должно пройти время. Вакцинация от коронавируса нового типа проводится в два этапа. В период формирования иммунитета можно заразиться, поэтому необходимо продолжать носить маску, - подчеркнула Анна Кузнецова.

Напомним, что всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано нарастающим итогом 41 894 случая COVID-19, выздоровели 38 002 человека. На лечении сейчас находятся 3 659 пациентов, из них в больницах лежат 1572, лечатся на дому, амбулаторно – 2 087. С марта 2019 года в Хабаровском крае скончались 233 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус нового типа.