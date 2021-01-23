«Люди стояли и смотрели, а он лежал на голой земле»: в ЕАО студент спас пострадавшего в аварии

Марк просто не мог пройти мимо человека, нуждающегося в помощи. Фото МЧС по ЕАО

История из серии «Награда должна найти героя»: страшное ДТП со счастливым, благодаря смелому парню, исходом произошло в ночь с 30 на 31 декабря 2020 года. И лишь спустя три недели о поступке Марка Купермана, двадцатилетного биробиджанца, узнали все.

Той ночью Марк на такси возвращался домой. Внезапно в нескольких метрах впереди произошла авария – перевернулся легковой автомобиль. Достал автомобильную аптечку таксиста, осмотрел парня и наложил повязку на кровоточащую рану на его голове.

Пострадавший был в шоковом состоянии, Марк, понимая, что нельзя бросать его одного, оставался рядом до приезда скорой. Молодой спасатель помог медикам занести раненого в машину и поехал домой.

Спустя две недели пострадавший нашел Марка в соцсетях и написал ему сообщение, в котором благодарил за спасение. В больнице врачи сказали парню, что если бы не первая помощь, он вряд ли бы выжил.

Конечно, Марку было приятно услышать добрые слова, но героем себя молодой человек не считает.

- Это обычное дело для того, кто обучен приемам оказания первой помощи, - отвечает парень всем, кто восхищается его поступком.

Тем не менее в региональном отделении Российского союза спасателей рассматривают возможность поощрить Марка Купермана за спасение человека.