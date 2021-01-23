Встали в хоровод: Стихийный митинг в Хабаровске, по данным мэрии, собрал 250 человек

Сотрудники правоохранительных органов оцепили часть площади и убеждали людей не участвовать в стихийных митингах Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске около полудня на центральной площади города прошел стихийный митинг. По сообщениям очевидцев, примерно за час до этого на площадь им. Ленина начали стягиваться сотрудники правоохранительных органов.

Толпа собралась немногочисленная, по официальной оценке мэрии Хабаровска – двести пятьдесят человек. Люди выкрикивали лозунги и скандировали речевки. Полиция начала перекрывать входы на площадь. Несколько человек правоохранители вывели из толпы и увели в сторону автозаков. Полицейские объясняли, что акция несанкционирована и нужно разойтись. Все это происходило под новогодние песни, доносящиеся из динамиков, – на площади построен новогодний городок и все еще стоит украшенная елка.

В итоге хабаровчане встали в огромный хоровод и прошли несколько кругов по периметру площади, распевая «В лесу родилась елочка». Затем толпа разделилась на два потока, часть горожан пошла по улице Муравьева-Амурского в сторону Амура, часть по улице Гоголя спустилась на бульвар. Очевидцы утверждают, что после того, как митингующие покинули площадь, начались задержания. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Примерно к часу дня на площади не осталось митингующих. Только обычные горожане прогуливались между ледовых скульптур и катались с горок.