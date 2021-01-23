Забыли про Фургала: внимание к экс-губернатору края из-за последних событий значительно ослабло

Новостей про Фургала не было уже несколько дней Фото: Борис КОКУРИН

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал практически выпал из информационного поля. Из-за событий последних дней члены ОНК предпочитают работать с другими известными задержанными. Новостей про содержание и судьбу Сергея Фургала нет уже несколько дней.

Алексей Мельников, секретарь ОНК Москвы предпочитает информировать своих подписчиков о противостоянии Трампа и Байдена, и об несанкционированных акциях протеста, который прошли во многих городах России. Последняя информация про Сергея Фургала – от 3 января, когда его посещали перед новым годом.

Марина Литвинович, член Общественной наблюдательной комиссии, правозащитник, также известна тем, что часто посещает арестованного Сергея Фургала в Лефортово. Но и в ее случае, информации о судьбе экс-губернатора не было уже 10 дней, а именно с 13 января. Именно в этот день Марина Литвинович последний раз была у Фургала.

- Были в Лефортово. Сергей Фургал в хорошем настроении. Перед новым годом он поговорил по телефону с сыновьями и Ларисой Павловной. Прощаясь, всем передавал огромный привет, - написала 13 января Марина Литвинович.