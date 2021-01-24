Отдых на свежем воздухе: узнали, как провести воскресенье в Хабаровске

Куда бы вы не поехали, возьмите с собой санки-ледянку. А вдруг? Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

До нынешних выходных погода Хабаровский край особо не баловала, декабрь и январь выдались довольно суровыми. А в воскресенье, 24 января на улице запахло весной. На термометре днем до минус восьми градусов, самое время снаряжаться инвентарем и отправляться на активный отдых на свежем воздухе. Что выбрать: санки-ледянки или коньки, прокатиться на лошадках или погарцевать на снегоходе, а может и все сразу?

КАТОК НА НАБЕРЕЖНОЙ

В краевой столице работает каток на открытом воздухе на набережной. Туда можно прийти со своими коньками или взять напрокат. Для малышей и тех, кто не любит кататься на коньках, там же, на набережной утроена небольшая, но популярная у детей горка. Так что санки-ледянки сегодня обязательно нужно брать с собой, куда бы вы не отправились.

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

Полюбили хабаровчане ледовый городок на центральной площади краевого центра. Здесь есть несколько довольно крупных горок, места хватит всем. А еще здесь можно просто погулять, рассмотреть ледяные скульптуры, строения, сфотографироваться на фоне самой большой елки края.

ПАРК «ДИНАМО»

В парке «Динамо» детям, пожалуй, будет интереснее всего. Хотя, самые скользкие ледяные горки катают не только ребятню, но и взрослых. Последние, кстати, из-за ограничений засиделись дома и теперь охотнее покидают квартиры в поисках уличных развлечений. Кроме горок на «динамке» есть каток для любителей «встать на лезвие», а еще досуговые развлечения в виде проката машинок, снегоходов и прочей зимней детской техники.

КАТОК НА БЕЛОСНЕЖКЕ

В конце прошлого года в северном «на белоснежке» открылся ледовый каток на стадионе Авангард. Жители этого района могут оценить хорошее качество льда, каток тщательно обслуживают каждое утро. Здесь можно поиграть в хоккей, покататься на своих коньках или взять тут же напрокат.

Вот, пожалуй, самые популярные и интересные места для активного отдыха и веселого времяпрепровождения в нашем городе. Сегодня в краевой столице очень тепло, температура воздуха опустится не ниже восьми градусов днем, правда будет дуть юго-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду.

Хорошего вам воскресенья!