Пластик отдельно, бумага отдельно: вот как будут выбрасывать мусор хабаровчане

«Если наше поколение не сделает невозможного, нас ожидает немыслимое» Петра Келли Фото: Администрация Хабаровска

Проблема вредного воздействия мусора на экологию и окружающую среду волнует весь мир. В разных странах к решению ее подходят скрупулезно и тщательно, кто-то убирает с побережья и в лесах осколки, кто-то высаживает дополнительную зелень - деревья и кустарники, чтобы хоть немного помочь планете справляться с загрязнением, и много где бытовой мусор сортируют и перерабатывают.

В Хабаровском крае этому вопросу тоже уделяется большое внимание. На жилмассивах внедряют порядок раздельного сбора отходов, то есть сортировку мусора.

Как сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска, в краевой столице на контейнерных площадках появляются накопители для пластика и для макулатуры. Такой метод сортировки имеет много плюсов. Во-первых, во дворах будет порядок. Во-вторых, улучшается экология в городе. В-третьих, идет активная поддержка организаций по переработке вторсырья, и главное, происходит экономия на вывозе мусора, и соответственно, у хабаровчан снижается плата за коммуналку.

В поселке имени Горького близ магазинов уже стоят контейнеры для сбора картона и макулатуры, контейнер для пластика. Как только контейнеры наполняются, владелец вывозит весь неликвид.За неделю на площадке может скопиться до девяти кубометров бумаги и картона.

Сложить бумагу так, чтобы было удобно грузить в машину – задача уже управляющей компании. Кстати, бумагу на Горьком сдают безвозмездно.

Сейчас в краевой столице переработкой вторсырья занимается 17 компаний. Чаще всего бумагу измельчают. Глубокой переработкой занимается всего пять предпринимателей, а с опасными отходами работает только один.

За год в Хабаровске собирают около 120 тысяч тонн мусора. На переработку идет лишь 20%. Внедряемая система раздельного сбора должна изменить эту ситуацию в лучшую сторону. Сейчас в планах перерабатывать до 30% мусора, затем планку поднимут до 70%.