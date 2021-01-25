Коронавирус в Хабаровском крае: заболеваемость и вакцинация

Медики призывают жителей края ответственнее относиться к своему здоровью, носить маску и соблюдать социальную дистанцию Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Число вновь заболевших новой коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае держится на уровне примерно 300 человек. За прошлые сутки в регионе выявили 297 заболевших ковидом. Выздоровевших в этот раз меньше, чем «новеньких» - 291 человек справился с вирусом.

По последним данным министерства здравоохранения, за 24 января на территории края от страшного вируса скончались два человека. 20 пациентов лежат в больнице под аппаратом искусственного вентилирования легких, они находятся в тяжелом состоянии, медики прилагают все усилия для скорейшего выздоровления больных.

Правительство и министерство здравоохранения края сосредоточены на массовой вакцинации жителей от коронавируса. Сейчас в Хабаровске работает 11 пунктов вакцинации в поликлиниках и диагностических центрах. Медики уверены, что такая массовая вакцинация поможет быстрее справиться с пандемией и вернуться к нормальной полноценной жизни.

А пока жителей призывают не пренебрегать своим здоровьем, ограничить встречи с пожилыми людьми для их же безопасности, так как люди старшего возраста больше всего подвержены заражению. Масочный режим продолжает действовать на территории края, как и социальная дистанция.

Напомним, поставить прививку от коронавируса в Хабаровске можно в следующих медицинских учреждениях:

«Городская клиническая поликлиника №3», «Городская поликлиника №5», «Клинико-диагностический центр», «Городская поликлиника №7», «Городская поликлиника №8», «Городская поликлиника №11», «Городская поликлиника №15», «Городская поликлиника №16», «Городская клиническая больница №10», «Консультативно-диагностический центр «Вивея» и ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», филиал на станции Хабаровск-2, улица Школьная, 32А.

Записаться на вакцинацию можно, позвонив по телефонам учреждений, или через портал «Госуслуги».

О новых открывающихся пунктах вакцинации «Комсомольская правда» будет сообщать читателям.