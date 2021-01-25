Не дожила бы до утра: найденной возле дороги истощенной тигрице грозит ампутация части хвоста в Хабаровском крае

Тигрица была сильно истощена, а лапы и хвост серьезно обморожены. Фото: Центр «Амурский тигр»

Специалисты продолжают выхаживать истощенную амурскую тигрицу, которую нашли 9 января у дороги в Бикинском районе. Напомним, что редкая кошка попалась на глаза охотникам. У полосатой хищницы зафиксировали обморожение и забрали ее на реабилитацию. Тигрица получила сильные повреждения, но специалисты констатируют: зверь постепенно идет на поправку.

Тигрица получила сильные повреждения. Фото: Центр «Амурский тигр»

ПОГИБАЛА

Редкую кошку нашли у проселочной дороги в 300 километрах от села Покровка. Тигрица была сильно истощена, а лапы и хвост серьезно обморожены. Зверь срочно нуждался в помощи. Еле живую хищницу изъяли из дикой природы, иначе, как признаются специалисты, она не прожила бы и суток.

Истощенная едкая кошка попалась на глаза охотникам. Фото: Центр «Амурский тигр»

В центре реабилитации диких животных «Утес» редкой хищнице обработали обмороженные участки и ввели поддерживающие препараты. Тигрица постепенно приходила в себя: начала есть и набирать вес. Специалисты даже опубликовали видео, на котором большая кошка охраняет свою добычу - большой кусок мяса. На кадры попали морда хищницы с оскалом и рык, который пользователи социальных сетей окрестили не иначе, как «новую заставку Metro-Goldwyn-Mayer». Только вместо льва - амурская тигрица.

Животное все еще в тяжелом состоянии. Фото: Центр «Амурский тигр»

ХВОСТ, ЗАЖИВАЙ

Зверя вновь осмотрели 20 января. Кошка все еще находится в тяжелом состоянии, но появились тенденции к улучшению. Тигрице повторно обработали обмороженные участки лап и хвоста, а также еще раз сделали инъекции противоинфекционных и поддерживающих препаратов.

Еле живую хищницу изъяли из дикой природы. Фото: Центр «Амурский тигр»

- Животное все еще в тяжелом состоянии, но, к счастью, обморожение лап оказалось некритичным, и сейчас речь об их ампутации не идёт, что крайне важно. Надеемся, что процесс заживление продолжится. Обмороженная часть хвоста постепенно приходит в норму, и на данный момент операционное вмешательство не требуется. Мы продолжим наблюдать за хвостом, так как угроза отмирания пострадавшей части остается, и, если это произойдёт, ее придется ампутировать. В целом положительная динамика налицо: тигрица охотно питается и набирает вес, идет регенерация ран, - сказал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

РЯД ЗАБОЛЕВАНИЙ

Анализы крови тигрицы оказались не самыми лучшими. Результаты исследований показали, что у редкой кошки есть проблемы с внутренними органами, возможно наличие ряда заболеваний. Однако решить эти проблемы можно будет только после того, как хищница восстановится.

Зверя вновь осмотрели 20 января. Фото: Центр «Амурский тигр»

Следующий осмотр зверя специалисты проведут через две недели. Эксперты надеятся, что кошка начнет восстанавливаться быстрее и будет больше поводов для оптимистичных оценок.

О фактах появления тигров и других крупных хищников в населенных пунктах и их окрестностях, а также случаях нападения хищников на сельскохозяйственных и домашних животных в Хабаровском крае необходимо сообщать в комитет охотничьего хозяйства по телефонам: 8-4212-32-82-18, 8-4212-32-82-19, 8-4212-30-93-02 или в КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ Хабаровского края) - 8-4212-76-49-90, или в дежурную часть УМВД России по Хабаровскому краю, а также по единому номеру экстренных оперативных служб - 112.

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