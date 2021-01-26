Социальную карту хотят ввести для студентов Хабаровского края, вот что она даст

Социальную карту хотят ввести для студентов края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 января состоялось первое заседание VI состава Молодежного правительства Хабаровского края в 2021 году. Одним из главных проектов, которые обсуждали молодые политики, стала концепция социальной карты студента.

- Идея о социальной карте студента возникла, когда только формировался шестой состав молодежного правительства края. Основное назначение соцкарты - дать студентам вузов и ссузов края некоторые льготы и преференции. Студенты - не самые богатые люди, а соцкарта помогла бы им получить определенные скидки. Среди наиболее востребованных - на проезд в общественном транспорте, общепит, культурно-досуговые мероприятия, спортивные залы и бассейны, - рассказал куратор проекта, председатель комитета соцзащиты молодежного правительства края Ярослав Ерофеев.

Подробное рассмотрение концепции соцкарты должно состояться 1 февраля. Если молодежное правительство утвердит этот проект, он будет дорабатываться и улучшаться. Однако уже сейчас, с базовой концепцией, можно сказать, что этот проект существенно облегчит студенческую жизнь и сделает ее гораздо насыщеннее.

Социальная карта уже активно используется студентами в крупных регионах и городах России - Москве, Московской области, Санкт-Петербурге.

Кроме этого молодежное правительство рассмотрело еще ряд вопросов, среди которых реализация проекта «Время молодых», план работы на первый квартал текущего года, а также взаимодействие с муниципальными районами края.

На заседании выступил Николай Рожков, председатель молодежного правительства второго состава, а ныне заместитель генерального директора по гражданско-патриотическому воспитанию. Он предложил внедрить новые формы взаимодействия с молодежью края.