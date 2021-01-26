Допрыгались до стипендии: корреспондент «Комсомольской правды» побывал на тренировке лучших легкоатлетов Хабаровского края Фото: Борис КОКУРИН

МАНЕЖ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Легкоатлетический манеж в Хабаровске. Мало кто из обывателей видел его в настоящем обличье, избавленным от мишуры ярмарок-выставок и прочих торгово-развлекательных мероприятий. В настоящем манеже пахнет потом, гаревыми дорожками и спортом высоких достижений.

Первое правило: идешь - смотри по сторонам. Здесь бегают быстро - спортсмен, входящий в поворот, уже через несколько секунд может оказаться у тебя за спиной и недовольно хмыкнет, вынужденный снижать скорость. Зачем мешать тренировкам?

Допрыгались до стипендии: корреспондент «Комсомольской правды» побывал на тренировке лучших легкоатлетов Хабаровского края Фото: Борис КОКУРИН

У прыжковой ямы толпятся спортсмены. Длинноногий атлет, только что зарывшийся в песок после затяжного полета, теперь разравнивает его граблями - готовит яму для следующего прыжка. Остальные разминаются и терпеливо ждут. Тренер что-то записывает в блокнот. На мой вкус - прыгнул хорошо, я бы так не смог, а вот он, судя по недовольному лицу, не в восторге.

Рядом сидят две девчонки и что-то сосредоточенно заносят в тетрадь. Она пухлая, потрепанная и почти полностью исписанная. Этот тот самый тренировочный дневник, или дневник тренера, который должен быть у каждого серьезного спортсмена. Девчонки, на первый взгляд, на серьезных спортсменок не тянут - студентки и студентки, но впечатление обманчиво.

Допрыгались до стипендии: корреспондент «Комсомольской правды» побывал на тренировке лучших легкоатлетов Хабаровского края Фото: Борис КОКУРИН

Здесь сейчас тренируются легкоатлеты - получатели стипендии губернатора Хабаровского края - будущее российского, а может быть, и мирового спорта. Виктория Баркова - одна из этой когорты, несмотря на молодость она уже взяла «золото» на первенстве России по легкой атлетике, поэтому и попала в число стипендиатов.

- Я занимаюсь спринтом и прыжками в длину, - улыбается Виктория. - Прошлый год был не самым удачным для легкоатлетов, зимой соревнования еще проводились, а вот летом у нас очень много стартов передвигалось, переносилось, отменялось. Очень рада, что удалось попасть в число стипендиатов, что меня выбрали, это большая честь для меня.

Допрыгались до стипендии: корреспондент «Комсомольской правды» побывал на тренировке лучших легкоатлетов Хабаровского края Фото: Борис КОКУРИН

- Но там всего пять тысяч рублей в месяц, - пожимаю плечами я.

- Ну, знаете, это тоже деньги! - возмущается спортсменка. - Если говорить о возможности спортсмена заработать, то легкая атлетика в России почти совсем не ценится. Не стоит даже сравнивать с тем, сколько получают футболисты, хоккеисты и сколько получает профессиональный легкоатлет…

- Тогда зачем заниматься? - недоумеваю я.

- Хочется олимпийскую медаль заработать, - делится Виктория. - Как Екатерина Конева, она сама тоже из Хабаровского края. Я ее пару раз видела, она даже награждала меня.

ДОБЕГАТЬСЯ ДО СТИПЕНДИИ

Высокий худощавый парень расставляет на беговой дорожке барьеры - это Александр Николаев. Ему 21 год, мастер спорта по легкой атлетике. Спринтер. Бегом он занимается около 10 лет. Парень подрабатывает тренером-инструктором и учится в университете на электроэнергетика, где получает повышенную стипендию. Теперь еще к этим доходам добавилась и губернаторская стипендия.

- Худощав ты что-то для спринтера, - критически осматриваю спортсмена.

- Ну да, - не спорит тот. - Мне об этом все говорят, зато набегаю хорошо.

Допрыгались до стипендии: корреспондент «Комсомольской правды» побывал на тренировке лучших легкоатлетов Хабаровского края Фото: Борис КОКУРИН

С этим не поспоришь, фотоаппарат в неярком свете арены просто не успевает навести фокус, как спортсмен уже финиширует. Быстро, очень быстро, но на первенстве России было быстрее. Вообще, у него шесть вторых мест на первенствах страны.

- В этот вид спорта я пришел в пятом классе, - рассказывает Александр. - Им начали заниматься мои одноклассники, попробовал и я. Получилось неплохо, вот и бегаю до сих пор. Хочу дальше спортивно развиваться, получать новые звания. Впереди у меня сейчас мастер спорта международного класса. Мечтаю попасть на европейские или мировые первенства и чемпионаты, ну и, конечно, на Олимпиаду.

Также в планах у Александра закончить учебу и получить техническую специальность. Парню дается не только бег, но и физика с математикой.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ЛУЧШИХ

Да, губернаторская стипендия - это пять тысяч рублей в месяц, выплачиваемые ежеквартально. Кто-то скажет - немного, но это не основной заработок спортсменов, а скорее приятный бонус тем, кто, не жалея сил и здоровья, защищает честь Хабаровского края на различных аренах.

Кстати, выплаты могут и лишить, если спортсмен меняет место жительства и покидает регион. Списки обновляются ежегодно, и попасть в число стипендиатов (их всего 20 человек) очень престижно.

Допрыгались до стипендии: корреспондент «Комсомольской правды» побывал на тренировке лучших легкоатлетов Хабаровского края Фото: Борис КОКУРИН

Абы кто попасть в число избранных не может - для этого необходимо действительно хорошо поработать и проявить себя на состязаниях хотя бы всероссийского уровня. Стипендия назначается с 2006 года, вот уже 15 лет. Раньше ее размер составлял всего полторы тысячи рублей, потом его увеличили до пяти.

- В этом году на рассмотрение экспертному совету были поданы документы от 48 соискателей по 12 видам спорта. Среди них - победители и призеры первенств мира и чемпионатов Европы, России, - рассказала Ольга Мальцева, заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту Хабаровского края. - В итоге стипендия присуждена победителям соревнований по легкой атлетике, прыжкам на батуте, велосипедному спорту, боксу, спортивной борьбе.

К сожалению, в прошлом году в связи с пандемией соревнований было очень мало, так что в этом году и соискателей немного. Впрочем, уверены в минспорта, трудности останутся позади, и спортсмены свое еще наверстают.