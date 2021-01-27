Дело Сергея Фургала: последние новости на 27 января 2021 года

В СИЗО бывший глава Хабаровского края коротает время за книгами Фото: Иван Макеев

Новости об арестованном Сергее Фургале стали поступать от членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Напомним, что экс-главе региона вменяют организацию убийств и покушение на убийство предпринимателей. На 27 января известно, что в ближайшее время опальному либерал-демократу могут предъявить обвинение.

Обвинение Сергею Фургалу должны были предъявить еще неделю назад, как считают члены ОНК. Однако, по их словам, следствие хочет его дополнить. Назывались разные сроки: от одной до двух недель.

- Предъявят ему обвинение, как он (Сергей Фургал - прим. ред.) думает, в эту пятницу, - написала Ева Меркачева, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

В СИЗО бывший глава Хабаровского края коротает время за книгами. Специально для подписчиков Сергей Фургал составил список литературы. Экс-чиновник предпочитает читать Евгения Евтушенко, Федора Достоевского «Записки мертвого дома» и «Идиот», Арифа Алиева «Мама» и «1612».

В камере бывшего главы региона есть медицинская прикладная литература про работу мозга, философские трактаты, журнал National Geographic, книги Виктора Пелевина и Алексея Иванова.

- Когда Сергей Фургал хочет расслабиться, то читает фэнтези, - добавила член ОНК.