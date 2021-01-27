Где поставить прививку в Хабаровске: все пункты вакцинации

Число прививочных пунктов будет увеличиваться, мы проинформируем вас об открывающихся Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Вакцинация от коронавируса в Хабаровском крае набрала обороты. Напомню, что в феврале, до которого уже рукой подать, в регион доставят без малого 55 тысяч доз вакцины «Спутник V». Для сравнения - в январе мы получили почти 25 тысяч доз. Рассказываем, где поставить прививку в Хабаровске.

Уже сегодня, прямо сейчас, вы можете записаться на вакцинацию в любом медучреждении либо через сайт «Госуслуги». Зачем нужна запись? Чтобы не создавать очередей и, как следствие, условий для распространения коронавируса. Плюс это удобно при планировании дня работающим или учащимся. Словом, вся система продумана так, чтобы человеку было максимально удобно. К тому же есть в Хабаровске уголки здоровья, например, в «Броско Молл», где также можно поставить прививку.

Число прививочных пунктов будет увеличиваться, мы внимательно следим за сообщениями, чтобы оперативно проинформировать вас о вновь открывающихся пунктах. Итак, где же в Хабаровске поставить прививку от COVID-19?

МЕСТА, АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТОВ

КГБУЗ «Городская клиническая поликлиника №3», улица Дикопольцева, 34. Телефон 97-98-96.

КГБУЗ «Городская поликлиника №5», улица Забайкальская, 26. Телефон 56-67-89.

КГБУЗ «Клинико-диагностический центр», улица Карла Маркса, 109. Телефон 75-75-60.

КГБУЗ «Городская поликлиника №7», квартал ДОС, 42А. Телефон 8-914-311-81-74.

КГБУЗ «Городская поликлиника №8», улица Воровского, 12, микрорайон имени Горького. Телефон 22-88-41.

КГБУЗ «Городская поликлиника №11», улица Суворова, 38. Телефоны 35-83-75.

КГБУЗ «Городская поликлиника №15», улица Ульяновская, 156, микрорайон Красная Речка. Телефоны: 59-23-51; 59-23-30.

КГБУЗ «Городская поликлиника №16», улица Королева, 12В. Телефон 36-09-10.

КГБУЗ «Городская клиническая больница №10», улица Тихоокеанская, 213. Телефоны: 78-41-21; 78-41-22; 78-40-74; 78-40-79.

КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр «Вивея», улица Запарина, 83. Телефон 45-41-11.

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», филиал на станции Хабаровск-2, улица Школьная 32А. Телефон 20-20-12 (с 01.02.2021).