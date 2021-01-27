«Такая «благотворительность» не нужна»: хабаровская больница №10 отреагировала на скандал с купленной на поборы «Нивой»

Автопарк больницы справляется с возложенными на него задачами. Фото: mzdrav27 Фото: Социальные сети

В социальных сетях активно обсуждают скандал, в котором оказалась замешана Городская клиническая больница №10 и машина «Нива». Дело в том, что в одном из пабликов появилось сообщение от анонима с просьбой придать огласке творящийся на работе гнет. В сообщении было указано, что работодатель в добровольно-принудительном порядке якобы заставляет жертвовать деньги на нужды больницы №10.

- В нашей компании от генерального директора поступило обращение к работникам с «просьбой» оказать материальную помощь городской больнице №10 в покупке автомобиля «Нива». Всем сотрудникам выданы бланки заявлений и указаны фиксированные суммы, которые мы «хотим» направить в качестве помощи. Такое «пожертвование» составляет 9,5 процента от оклада каждого работника. Получается, в среднем это примерно 2500-3000 рублей с человека, - написал неизвестный.

На сообщение отреагировало руководство больницы. Для них увиденное оказалось легким шоком.

- Такая «благотворительность» никому не нужна. Острой нехватки автомобильного транспорта у нас сегодня не существует. Автопарк больницы справляется с возложенными на него задачами. Даже если завтра нам под окна больницы пригонят новую «Ниву», на которую людей принуждали «сбрасываться», от такого подарка мы откажемся, - заявил Александр Калашников, главный врач Городской клинической больницы №10.

Минздрав региона напоминает, что подобного рода благотворительность недопустима, и призывает граждан быть бдительными.