Отставить панику: дефицит бензина на заправках в Хабаровске устранят за два-три дня за счет закупок на других заводах

Хабаровчане столкнулись с дефицитом бензина на заправках Фото: Олег УКЛАДОВ

Хабаровчане столкнулись с дефицитом бензина на заправках. Ситуация возникла из-за того, что нефтеперерабатывающий завод «ННК» встал на плановую модернизацию. Масла в огонь подлили перебои с поставками топлива. Ситуацию прокомментировали в правительстве региона.

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод встал на плановую модернизацию 18 января. Из-за этого снизилось производство бензина. Продажа бензина шла из остатков и его закупок на других предприятиях через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу.

Через восемь дней появились первые жалобы на нехватку топлива. Мониторинг показал: на шести заправках «ННК» из 33 бензина почти нет или нет совсем.

- На прошлой неделе завод проинформировал о закупке требуемых объемов на январь 2021 года. Однако пока по не выясненным причинам приход составов с топливом в срок не состоялся. В результате оперативно принятых мер первый состав с бензином АИ-92 уже сегодня подойдет к городу. В ближайшие два-три дня ситуация нормализуется, - сообщил Анатолий Литвинчук, заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ.

Ремонт на заводе должны завершить 29 января, после предприятие полностью восстановит объемы производства топлива. Однако из-за сложившейся ситуации власти региона призвали ускорить работы. Поставки бензина от других нефтеперерабатывающих заводов взяты на контроль.

- С 27 января топливо завозят на АЗС, за этим поручено проследить комитету по развитию ТЭК. Все оперативные службы - скорая, полиция, пожарные - заправляются по талонам, для них перебоев не существует. Насколько я знаю, общественный транспорт тоже не испытывает нехватки. Но на отдельных АЗС есть проблема с заправкой населения, ведь в городе началась паника и возник повышенный спрос на бензин, люди делают запасы, что только усугубляет ситуацию. Призываю жителей и Хабаровска, и других территорий не нагнетать обстановку, так как буквально через пару дней вопрос будет полностью решен, - призвал Анатолий Литвинчук.

ООО «Востокнефтепродукт» в сутки продает порядка 400 тонн дизельного топлива. Это около 15 процентов от выпуска топлива на Хабаровском НПЗ. Как только завод вернется к работе, спрос на бензин в крае будет полностью удовлетворен.

Проблема с бензином возникла в 59 регионах страны.