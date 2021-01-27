Разворот на Север: Михаил Дегтярев пообещал помочь в решении социально-значимых проблем Тугуро-Чумиканского района Фото: Правительство Хабаровского края

В Чумикан – небольшой поселок на севере Хабаровского края - Михаил Дегтярев впервые прилетел в середине сентября прошлого года, в ходе ставшего уже традиционным для него «тура выходного дня» по отдаленным территориям региона.

Сказать, что местные жители удивились, увидев перед собой главу края, значит ничего не сказать. К ним такие высокопоставленные чиновники не заезжали уже лет пятнадцать. В поселке живет не больше тысячи человек, в муниципалитете чуть больше двух тысяч, кому он раньше нужен был?

Разворот на Север: Михаил Дегтярев пообещал помочь в решении социально-значимых проблем Тугуро-Чумиканского района Фото: Правительство Хабаровского края

Но сейчас все изменилось. Краевые власти не зря декларировали разворот в сторону севера. По словам Михаила Дегтярева местные жители заслужили чтобы их проблемами занялись на самом высоком уровне. Сегодняшняя встреча с главой Тугуро-Чумиканского района продолжение того визита.

- Напомню, что нашу политику разворачиваем в сторону северных территорий, - отметил Михаил Дегтярев. - Жить там – уже поступок, поэтому на краевом правительстве и муниципальной администрации лежит особая ответственность. Мы обязаны обеспечить нормальные условия людям, - подчеркнул Михаил Дегтярев. – А районные главы нам в этом помогают, проявляя инициативу и подсказывая первоочередные направления работы.

В этот раз на встрече в «белом доме» обсудили социально-значимые проблемы района. А проблем там действительно хватает. Например, развалившаяся школа в селе Удском, где проживают в основном эвенки.

Разворот на Север: Михаил Дегтярев пообещал помочь в решении социально-значимых проблем Тугуро-Чумиканского района Фото: Правительство Хабаровского края

Сейчас занятия для школьников идут в здании поселковой администрации. А возить детей более чем за 80 километров в Чумикан родителям слишком хлопотно. На капитальный ремонт требуется, по подсчетам муниципальных властей, около 40 млн рублей.

- Но у нас в Удском есть еще и детский сад 1957 года постройки, в котором тоже скоро нельзя будет принимать детей. Поэтому более эффективным был бы вариант со строительством комплекса – школы и детского и сада в одном здании, - отметила Изабелла Осипова, глава Тугуро-Чумиканского района.

Строительство такого объекта (дом культуры, школа, детский сад и больница) планировалось ранее, но в 2019 году он был исключен из краевой программы по развитию коренных малочисленных народов. Видимо тогдашние власти посчитали что слишком накладно выходит.

Врио губернатора отметил, что будут просчитаны все варианты, в том числе изучены возможности включения объектов в госпрограммы. Он также сообщил, что намерен вновь побывать в Тугуро-Чумиканском районе и встретиться с местными жителями.

Стоит отметить, что защита интересов жителей отдалённых районов стала неотъемлемой частью системной работы региональных властей по выравниванию качества жизни в Хабаровском крае. Так согласно решению врио губернатора, сохранён льготный тариф на авиабилеты для жителей северных территорий.

Кроме того, краевая компания «Хабаровские авиалинии» смогла удержать стоимость доставки продовольственных грузов в отдалённые районы на севере региона на уровне 2020 года, помогая сдержать повышение цен в рознице.