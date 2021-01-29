Аварийное жилье в Хабаровском крае расселят досрочно Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» из аварийных домов переедут свыше 3200 жителей Хабаровского края. Программа расселения проблемного жилья будет выполнена досрочно на три года - к 31 декабря 2022 года. К такому соглашению пришли врио губернатора края Михаил Дегтярев и глава федерального фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Пока речь идет о первом этапе расселения, а именно о жилье, признанном аварийным до 1 января 2017 года. Для этого требуется свыше 63 тысяч квадратных метров. На эти цели выделяется почти пять миллиардов рублей. Те, кто попал в текущую программу расселения, получат жилье как в новостройках, так и на вторичном рынке. Муниципалитеты приобретут на «вторичке» лишь 11 тысяч квадратных метров, а остальную жилплощадь планируется построить. Всего по краю будет расселен 241 многоквартирный дом в 13 муниципальных округах. В Хабаровске для нужд переселенцев из аварийного жилья построят новый МКД на улице Аэродромной, специалисты уже приступили к разработке проектно-сметной документации.

Аварийное жилье в крае не только опасно для проживания, но и портит внешний облик городов. Программу по сносу ветхого и аварийного жилья запустили много лет назад, но жилищный фонд стареет значительно быстрее, чем строятся новые квадратные метры. Как итог - жильцы домов, признанных аварийными, ждут своего часа в очереди, иногда по нескольку лет. Сейчас, с принятием дополнительного соглашения между краем и фондом, эта ситуация должна кардинально измениться. Специалисты краевого министерства ЖКХ уже посчитали, что площадь жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года, составляет уже 150 тысяч квадратных метров. Оперативное решение вопроса позволит перейти к формированию программы расселения жилого фонда, признанного аварийным после этого срока.