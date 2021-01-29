Храните деньги в криптовалюте: 21-летний наркодилер в Хабаровске отмывал электронные деньги, ему грозит пожизненное

Крупные партии синтетических наркотиков Виктор забирал в тайниках-закладках, фасовал и продавал Фото: Александр ГЛУЗ

Большинство молодых людей не хочет «работать на дядю», а предпочитает идти своим путем. Многие подаются в бизнес, кто-то уходит на поиски себя. 21-летний Виктор (имя изменено - прим. ред.) решил проблему денег просто: он стал торговать наркотиками и получать за это высокий гонорар, который отмывал. Но подобного рода предприятие обречено на крах.

НА КАРАНДАШЕ

Крупные партии синтетических наркотиков Виктор забирал в тайниках-закладках, фасовал и продавал. Клиентами парня были курьеры и наркозависимые люди. Распространял «синтетику» делец в Хабаровске через те же закладки. Расплачивались клиенты за наркотики криптовалютой.

Задержали юного наркодилера во время въезда из ЕАО в Хабаровск. Виктор ехал на такси, с собой вез «клад» из 1493,8 грамма синтетического наркотика. К этому времени парень уже проходил по аналогичному делу в качестве подозреваемого и не имел права уезжать из города. Позже суд приговорит юного дельца к 6,6 годам колонии.

ОБЫСКИ

Разбирательство пошло с удвоенной силой, с обысками оперативники наведались в арендованный парнем частный дом. Здесь полицейских ждали свертки с амфетамином, мефедроном и другой «синтетикой». Наркотики были уже расфасованы и ждали своих покупателей. Общий вес запрещенных веществ составил около 500 граммов.

В доме Виктора сыщики нашли несколько банковских карт. Стали выяснять, оказалось, что один счет был открыт на другого человека. На эту карту Виктор переводил рубли, которые получал после конвертации криптовалюты. Всего парень легализовал около 170 тысяч рублей. Деньги хабаровчанин тратил на аренду дома и личные нужды.

ОФИЦИАЛЬНО

- Уголовное дело возбуждено по статьям «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…, совершенные в особо крупном размере», «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…, совершенные в составе организованной группы в крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

21-летнему Виктору с учетом прошлых и настоящих дел грозит колония. Срок - от 15 лет до пожизненного заключения.