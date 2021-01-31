Коронавирус в Хабаровском крае на 31 января: заболеваемость, вакцинация Фото: ИВАНОВА Диана

Как отмечают специалисты-вирусологи заболеваемость коронавирусом нового типа в регионе медленно, но снижается. Еще вчера было зарегистрировано 290 случаев заражения, сегодня на 3 меньше.

По оперативным данным минздрава Хабаровского края за сутки заболели COVID-19 287 человек. В то же время состояние 291 человека выздоровели, сумев побороть смертельно опасную инфекцию.

Показатель тестирования на 100 тысяч населения в регионе составил 266,4 на 100 тысяч жителей. В палатах интенсивной терапии инфекционных го госпиталей сейчас находятся 12 пациентов в тяжелом состоянии, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К сожалению, 2 человека умерли.

Больше всего заболевших в Хабаровске – 105 человек. На втором месте район имени Лазо – 43 человека. На третьем Советскогаванский район – 24 пациента с ковидом. 19 человек болеют коронавирусом в Комсомольске-на-Амуре. 18 – в Ванинском районе. 16 – в Нанайском, по 15 в Бикинском и Николаевском районах. В Вяземском районе – 13. В Хабаровском и Охотском по 3 человека. В Комсомольском районе – 2, а Ульчском – 1.

По данным министерства здравоохранения сейчас в Хабаровском крае развернуто 1974 койки. Количество свободных коек- 718.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано: 44 238 случаев CJVID-19, при этом 40 430 человек выздоровели, 3 557 находятся на лечении. В стационаре под наблюдением врачей лежат 1256 человек, получают помощь амбулаторно – 2301 человек. 251 человек умер.

Врачи предупреждают, даже если показатели по заболеваемости идут вниз, все равно необходимо соблюдать масочный режим особенно в местах с массовым пребыванием людей – магазинах, общественном транспорте, театрах, кино и спортивных аренах.

Так же в крае сейчас идет вакцинация от смертельно опасного вируса. Вакцина в край доставлена и прививку может сделать любой желающий.