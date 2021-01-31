Тепловизорами оборудуют техникумы и колледжи в Хабаровском крае

Так работают тепловизоры установленные в техникумах Фото: Правительство Хабаровского края

Собственно установка тепловизоров для бесконтактного измерения температуры уже началась. Приборы установили в пяти учебных заведениях края. Установка аппаратуры обошлась бюджету в 8,5 миллионов рублей

Деньги на это, как сообщают в правительстве Хабаровского края, были выделены в ноябре прошлого года из краевого резервного фонда. Такое поручение дал врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

Тепловизоры поставили не только в Хабаровске, но и в Николаевске-на-Амуре, и в поселке Солнечный. По словам специалистов производительность новых комплексов достаточно высокая – в минуту термометрию проходят несколько десятков человек, что позволяет избежать столпотворения на входе.

Если в толпе будет выявлен человек с температурой выше нормальной, в вестибюле срабатывает сигнал тревоги – загорается световая сигнализация и включается звуковое оповещение о ЧП. Человека отводят в сторону и измеряют температуру повторно уже другим термометром, если данные подтверждаются его отправляют восвояси.

- В нашем колледже обучается около 1,5 тысячи студентов и работает порядка 150 сотрудников, в том числе 70 педагогов. Состояние их здоровья мы контролируем ежедневно. В случае выявления повышенной температуры принимаем меры по изолированию заболевших – отстраняем от работы или учебного процесса. Тепловизор значительно упростил эту задачу – измерения проводятся без участия человека, с высокой точностью и достаточно быстро, – отметила Елена Вологжина, директор КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша».

В арсенале специалистов есть и стационарные и ручные тепловизионные сканеры. Первые можно устанавливать на предприятиях с высоким трафиком.