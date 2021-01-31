«Ситуация с ковидом выравнивается, мы можем позволить себе опять заняться своим любимым делом»: главврач хабаровской больницы №2 Фото: Правительство Хабаровского края

Судя по всему, говорят специалисты, ситуация с коронавирусом стабилизировалась, и мы теперь наблюдаем медленный спад заболеваемости. Это стало поводом для того, чтобы лечебные заведения края, ранее переоборудованные для приема ковидных больных, снова вернулись к своей основной деятельности.

Пора уже. Очереди на плановые операции огромные, хирурги готовы оперировать, но пока в больнице расположен инфекционный госпиталь ни о какой работе по основному профилю и речи быть не может – запрещено.

На днях в городской больнице №2 начинается генеральная уборка, с применением специальных дезинфицирующих средств, убивающих вирусы. Недавно в правительстве региона было принято решение о возвращении ее в обычный режим работы.

- С конца октября 2020 года в городской больнице №2 пролечили около 2200 пациентов. Сейчас в учреждении находятся 23 человека, всего под лечение COVID-19 развернуто 187 коек. В ближайшие дни выздоравливающих планируется выписать, но, если кто-то не подлежит выписки, их переместят в другие лечебные учреждения, которые останутся работать с новой коронавирусной инфекцией, - сообщили в правительстве Хабаровского края.

Больше всего этому радуются врачи, успевшие соскучиться по своей основной специализации.

- Мы уже сейчас готовимся к тому, чтобы произвести полную обработку и полную дезинфекцию помещений, до получения необходимых отрицательных смывов. Планируем уложиться в двухнедельный срок. Коллеги хотят вернуться скорее обратно в хирургический профиль, заниматься тем, чем они привыкли. Ситуация с ковидом выравнивается, и мы можем позволить себе начать заниматься нашим любимым делом, - делится Феликс Абрамович, главный врач городской больницы №2 имени Д.Б. Матвеева.

Сокращается количество ковидных коек и в городской больнице №4 Комсомольска-на-Амуре. Было 270 мест, станет 170. Но все оборудование, в том числе и по обеспечению больных кислородом остается и, к радости главврача, может быть использовано для лечения обычных пациентов.