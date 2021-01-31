Где поставить прививку от коронавируса в Хабаровске в 2021 году: пункты вакцинации, как записаться, противопоказания Фото: Артем КИЛЬКИН

Массовая вакцинация – единственный выход для возвращения к нормальной жизни, утверждают инфекционисты. Чем больше будет людей с иммунитетом к опасной инфекции, тем меньше у вируса возможности свободно распространятся в обществе. И тем меньше вероятность «подцепить» вирус даже не привитым людям.

Вообще вакцинация от ковида в Хабаровском крае стартовала, как только в регион завезли первые партии вакцины, однако только с 28 января она стала массовой. Именно к этому сроку поставки вакцины отечественного производства стали достаточны для того, чтобы привить всех желающих.

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ВАКЦИНУ И КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ

Итак, где привиться от коронавируса в 2021 году в Хабаровске? Ответ прост – во всех поликлиниках Хабаровска, где открыты так называемые «уголки здоровья». Так же работают и два мобильных пункта.

Один в банке на Пушкина 54, в будние дни с 9 до 15 часов, в субботу с 9 до 14 часов. Второй в крупном торговом центре по адресу Пионерская 2В, ежедневно с 11 до 19 часов, кроме понедельника. Еще один пункт вакцинации планируется к открытию в феврале в крупном торговом центре Комсомольска-на-Амуре.

- В каждом «Уголке здоровья» работают специалисты из поликлиник Хабаровска, которое прошли обучение. В таких пунктах строго соблюдается санитарная обработка помещений, вакцина «Спутник V» хранится с соблюдением рекомендуемых температурных норм - 18 градусов, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

По словам специалистов записаться на вакцинацию в поликлинику можно по телефону регистратуры либо через портал государственных услуг. А в официальном аккаунте министерства здравоохранения размещена пошаговая инструкция.

В «уголке здоровья» по адресу Пушкина, 54, стоит предварительно позвонить по телефону 75-75-60, при себе необходимо иметь паспорт и маску, полис ОМС при наличии.

«Уголок здоровья» в торговом центре работает без предварительной записи, что называется по факту. Не забудьте все те же паспорт, маску и полис ОМС если конечно есть.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ

- Перед вакцинацией предусмотрен осмотр терапевта, где измеряют температуру и артериальное давление, собирается анамнез – не было ли контактов с подтвержденным COVID-19, здоров ли человек в данный момент. Ведь одним из противопоказаний является перенесенная простуда за последние 2 недели. А через 30 минут после введения вакцины необходимо пройти поствакциональный осмотр, - рассказала Марина Видманова, заместитель главного врача по медицинской части городской поликлиники №16.

Пока ждете вакцинации можно успеть сделать множество полезных дел. Во-первых пройти скрининг-обследование состояния здоровья, проверить уровень сахара в крови, измерить артериальное и внутриглазное давление, обследоваться на кардиовизоре, и проверить проходимость сосудов, уровень насыщения крови кислородом, проконсультироваться с терапевтом по результатам обследования.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПЕРВОГО УКОЛА

- После первой вакцинации против коронавирусной инфекции человеку выдается справка с печатью поликлиники. Данные о вакцинируемых вносятся в региональный сегмент федерального регистра привитых от коронавирусной инфекции. Через несколько недель сотрудники поликлиник, где человек получил первый компонент вакцины, будут обзванивать с приглашением на 21 день пройти следующий этап вакцинации. Также через портал Госуслуги будет приходить электронное приглашение. После введения второй вакцины от COVID-19 в личный кабинет на портале Госуслуг придет электронный сертификат. Лицам, не зарегистрированным на сайте, выдадут бумажный сертификат в том же процедурном кабинете, - отметила Марина Видманова.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Вакцину пока не получат молодые люди, не достигшие 18 лет. Так же прививка противопоказана тем, у кого обострилось какое-нибудь хроническое заболевание, или если за две недели до вакцинации человек болел ОРВИ.

Так же вакцину не будут вводить если человек уже ставил себе какую-нибудь прививку в последние 30 дней. Так же среди противопоказаний к вакцинации - беременность и период лактации.