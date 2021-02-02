«Донорство всегда было почетной миссией»: Михаил Дегтярев одним из первых сдал антиковидную плазму после вакцинации

Врио главы края сдавал плазму в ноябре 2020 года, ее успешно перелили пациентке 10-й горбольницы Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Чиновники и спортсмены Хабаровского края с иммунитетом от коронавируса стали донорами антиковидной плазмы. Она применяется в лечении COVID-19. Первый донором стал врио главы региона Михаил Дегтярев. Он сделал прививку, приобретение антител позволило помогать другим людям и доказало эффективность российской вакцины.

Донорство крови - важная составляющая для спасения людей, особенно в условиях пандемии. Плазма помогает больным COVID-19 справиться с опасной инфекцией. Врачи региона одними из первых стали применять такую технологию лечения. Антиковидная плазма уже спасла жизни 65 человек. Чтобы увеличить темпы, нужно привлекать новых доноров к сдаче крови и ее компонентов.

Главное условие сдачи плазмы - наличие определенного титра антител. Они есть у тех, кто перенес болезнь, и у тех, кто привился. Так, Михаил Дегтярев провакцинировался прошлым летом и стал первым донором, иммунитет которого сформирован искусственно. Врио главы края сдавал плазму в ноябре 2020 года, ее успешно перелили пациентке 10-й горбольницы.

- Сделал прививку еще прошлым летом, на стадии испытаний вакцины «Спутник V». Отлично перенес оба укола. Позже анализ показал, что антитела выработались на «отлично», - рассказал Михаил Дегтярев. - Если есть возможность помочь друг другу, надо обязательно это делать. Донорство всегда было почетной миссией. А в условиях коронавируса приобрело особый смысл: во-первых, кадровые доноры тоже заболевают и на время выбывают из процесса, во-вторых, появилось новое направление в использовании компонентов крови.

В банке антиковидной плазмы региона 420 лечебных доз (84 литра) всех групп крови.

- Антиковидную плазму уже используют Краевые клинические больницы №№ 1 и 2, туберкулезная больница, 10-я и 11-я горбольницы в Хабаровске, городская больница №2 в Комсомольске-на-Амуре, ЦРБ в Советско-Гаванском, Солнечном, Ульчском районах. Ее применение показало свою эффективность на начальном этапе лечения, - уточнил и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко. - Среди тех, кто сдал плазму с антителами, два донора, завершившие полный курс вакцинации в 2020 году.

Прививки от коронавируса сделали порядка 13 тысяч жителей региона. В ближайшее время в край поступит дополнительная партия вакцины.

- То, что мы смогли организовать масштабную вакцинацию, стало одной из причин, по которой открыто международное сообщение из хабаровского аэропорта. Четкая работа системы здравоохранения в этом вопросе позволяет постепенно закрывать инфекционные госпитали и возвращать медучреждения в плановый режим, а также частично ослаблять введенные на фоне пандемии ограничения, - подчеркнул врио губернатора.

Донорами антиковидной плазмы стали и игроки хоккейного клуба «Амур». Они приготовили небольшой сюрприз для хабаровчан, пришедших сдавать кровь и ее компоненты - билеты на матч с новосибирской «Сибирью».