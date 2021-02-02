Бывший Дом культуры РЭБ флота выставили на продажу Фото: Петр МОЛОТОВ

В Хабаровске выставлено на продажу легендарное здание бывшего Дома культуры РЭБ флота по улице Шевчука, 3. Строение находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Согласно аукционному объявлению, начальная цена торгов - 29 миллионов рублей.

На текущий момент, по данным кадастрового реестра, бывший Дом культуры находится в оперативном управлении Хабаровского государственного института культуры (ХГИК), а земельный участок площадью три тысячи квадратных метров - в бессрочном пользовании. Согласно данным сайта ХГИК, в этом здании располагается второй учебный корпус института. По факту же некогда величественный Дом культуры, построенный в 1957 году, уже более 20 лет находится в запустении - со стен и потолков обвалилась штукатурка, прилегающая местность превратилась в свалку, а располагающийся на территории стадион зарос травой.

Бывший Дом культуры РЭБ флота выставили на продажу Фото: Петр МОЛОТОВ

Сейчас здание напоминает скорее объект из зоны отчуждения, а не образцовый памятник архитектуры неоклассицизма. Аварийности зданию добавило и наводнение 2013 года - тогда полностью затопило подвальные помещения. Обследование инженерных сетей выявило, что техническое состояние систем неудовлетворительное. Для дальнейшей эксплуатации рекомендуется проведение капитального ремонта внутренних инженерных сетей и оборудования. Согласно техническому паспорту, общий износ объекта на текущий момент составляет 47%.

Несколько лет назад для объекта был утвержден план капитального ремонта, на экскурсию даже приезжали высокопоставленные чиновники, среди которых был замминистра культуры РФ Григорий Ивлиев. Представитель минкультуры тогда пообещал, что вопрос о капитальном ремонте корпуса ХГИК будет решен на федеральном уровне - ведь для реконструкции требовались немалые деньги.

В 2017 году рядом с бывшим ДК РЭБ флота начали строить краевой дворец единоборств «Самбо». На стройке побывали несколько должностных лиц краевого правительства и федерального Министерства спорта. Проблему с изношенным состоянием бывшего ДК решили просто - закрыли здание красивыми баннерами, и теперь издалека непонятно, что же скрывается за этой вуалью. Однако суровый амурский ветер сделал свое дело - часть баннеров сорвало, и обнажился обшарпанный фасад.